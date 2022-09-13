Отец «Новой волны». Чем был известен знаменитый французский режиссер Жан-Люк Годар?

Франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, пишут французские СМИ. За свою богатую карьеру автор снял десятки фильмов, оказавшие огромное влияние на мировой кинематограф. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Рассказываем, чем был известен Жан-Люк Годар и почему благодаря ему появилось новое явление в кино — «Новая волна».

Как Жан-Люк Годар стал режиссёром?

Как и другие значительные авторы той эпохи, такие как Франсуа Трюффо, Годар пришёл в кино из журналистики, работая кинокритиком в различных изданиях. Ради съёмок дебюта Годар украл деньги из редакции недавно открывшегося журнала о кино и сбежал с ними в Швейцарию, где рос и учился. Когда будущий режиссёр попался, то две недели провёл в психиатрической лечебнице, а когда вышел, то устроился на строительство плотины, где всё-таки снял свою первую короткометражку «Операция «Бетон».

В середине 50-х молодой режиссёр снял короткий метр по новелле Ги де Мопассана «Знак». После этого Годар вернулся в Париж, где начал искать деньги на первый в карьере полнометражный фильм.

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Благодаря каким фильмам известен Годар?

Дебютный фильм Годара «На последнем дыхании» 1960 года оказал для кинематографа колоссальное влияние. Режиссёр хотел снять европейскую версию нуара с элементами детектива, драмы и комедии. Главные роли в ленте исполнили молодые Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Многие критики регулярно включают «На последнем дыхании» в список величайших фильмов в истории. Картина была одной из первых для течения «Новая волна», когда независимые французские режиссёры снимали чёрно-белое кино о жизни обычных людей. С этой лентой также появился новый тип героя: бунтаря без причины. Кроме того, среди любимых приёмов автора: скачущий монтаж и разговоры главного героя с камерой и зрителями. Сейчас в кино этот приём называют «разрушением четвёртой стены».

Уже второй полнометражный фильм Годара «Маленький солдат», действие которого разворачивается в Женеве во время Алжирской войны, был на три года запрещён к показу во Франции. Причиной послужили реалистичные сцены насилия: по сюжету главному герою Бруно Форестье под давлением со стороны спецслужб приходится убить одного из французских мятежников. Впоследствии Жан-Люк ещё не раз высказывался на военную тему.

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Третий по счёту полнометражный фильм маэстро «Женщина есть женщина», где играли Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина, был снят в цвете. Лента также имеет статус культовой. В 1963 году Годар снимает «Презрение» — свой первый фильм с миллионным бюджетом. Главную роль в нём сыграла Брижит Бардо. Первым и последним англоязычным фильмом Годара стала документалка «Сочувствие дьяволу» — по названию композиции группы The Rolling Stones, участники которой приняли участие в работе над лентой. В ней режиссёр исследовал западную субкультуру конца 1960-х годов. Его музой на этом этапе была Анна Карина. Актриса отказалась от участия в дебюте Годара, зато согласилась на последующие роли (а заодно на предложение руки и сердца). В этом тандеме они создали свои самые яркие работы.

Среди других известных фильмов режиссёра: «Мужское-женское», «Безумный Пьеро», «Весёлая наука», «Всё в порядке» и другие. В них он активно критиковал капитализм, а также снова показывал любимый тип героя: бунтарей. В последние десятилетия Годар ушёл из профессии и практически не занимался документальной режиссурой. Среди самых его значимых работ — «Фильм-социализм» 2010 года. Действие этой ленты разворачивается на круизном теплоходе, на котором собираются московский милиционер, военный преступник неизвестного происхождения, французский философ, американская певица, посол Палестины и бывший двойной агент.

С каких фильмов мне начать знакомство с творчеством Годара?

Выбор редакции amic.ru: «Альфавиль», «На последнем дыхании», «Безумный Пьеро», «Банда аутсайдеров», «Мужское-женское».