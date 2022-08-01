Территорию бийского аэропорта даже не начинали готовить к фестивалю «Ветер Сибири»

Территорию аэропорта Бийска не начинали готовить к проведению рок-фестиваля «Ветер Сибири», который должен был пройти с 12 по 14 августа 2022 года, пишет «Бийский рабочий».

По данным издания, поворот к недействующей воздушной гавани наукограда «больше напоминает сцену из фильмов ужасов»:

«Никакой подготовки к фестивалю здесь не замечено: весь проезд вплоть до бетонных блоков завален многочисленным мусором, убрать который невозможно даже за несколько дней», — отметил автор публикации и добавил, что старая плитка на территории аэропорта поросла травой, а места будущей парковки, сцены, стадиона и фуд-корта также не готовы к приёму гостей.

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Вопрос дня Получится ли у покупателей вернуть деньги за билеты на перенесённый фестиваль «Ветер Сибири» и что для этого нужно?

Ранее организаторы заявляли, что в фестивале «Ветер Сибири» поучаствуют больше 30 групп, в том числе «Сплин», «Ария», «Звери». Однако 5 июля стало известно о переносе мероприятия на следующий год. Причиной такого решения организаторы назвали якобы соответствующее требование властей из-за неблагополучной эпидобстановки. Amic.ru выяснял, что рекомендации по переносу фестиваля от Роспотребнадзора и краевого правительства действительно были, но до того, как в стране отменили ограничения по ковиду.