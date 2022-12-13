Умер автор музыки к «Твин Пиксу» Анджело Бадаламенти

Композитор Анджело Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет.

Как пишет The Hollywood Reporter, музыкант умер 11 декабря от естественных причин в окружении семьи в своем доме в Линкольн-парке, штат Нью-Джерси.

Бадаламенти родился в 1937 году в италоамериканской семье, занимался музыкой с ранних лет. Писать саундтреки для кино начал в начале 1970-х.

Наибольшую известность пианисту принесла музыка к ряду произведений режиссёра Дэвида Линча: «Синий бархат», «Твин Пикс», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв». Также он писал саундтрек к «Сталинграду» Фёдора Бондарчука.