Кундюбки и козел в огороде. Как на "АХ! Фесте" шефы удивляли гостей рецептами "от бабушки"

Гастрофестиваль в селе Алтайском прошел уже в восьмой раз, собрав поваров из самых разных городов

11 июля 2025, 14:40, ИА Амител

"АХ! Фест" в 2025 году / Дмитрий Днепровский

Более четырех тысяч гостей в 2025 году посетило гастрономический фестиваль "АХ! Фест", который в восьмой раз прошел в Алтайском крае. В этом году праздник провели под девизом "За рецептами – на деревню к бабушке!". Его главной героиней стала Мина Карабанова – 82-летняя старообрядка, которая живет в Алтайском районе и бережно хранит традиционные рецепты. Накануне команда фестиваля отправилась к ней в гости и попробовала ее блюда, приготовленные с добавлением алтайских трав. А уже на самом празднике именитые шефы со всей страны (и даже из-за рубежа) предложили гостям свое прочтение родных "бабушкиных" рецептов.

Съешь и попробуй приготовить

Как и всегда, "АХ! Фест" прошел в дендропарке "Алтайское Холмогорье". 5 июля здесь творили шедевры для гостей шеф-повара из Алтайского края, Москвы, Иркутска и Петропавловска (Казахстан).

Одной из главных звезд фестиваля стал популярный телеведущий и кулинарный просветитель Василий Емельяненко. Он взял на себя полевую кухню: приготовил зеленые щи из 13 видов алтайских трав. Ароматным и очень полезным супом угостилось более 400 человек.

"АХ! Фест" в 2025 году / Фото: Татьяна Алдабаева

Традиционно для гостей проводили и мастер-классы. Каждый был посвящен какому-то традиционному блюду. Шеф-повара научили готовить:

говяжью грудинку с соусом из кислых щей;

филей судака жареный в сдобном тесте с татарским соусом и гарниром;

калитку с ревенем и лесной ягодой;

филей свиной маринованный на чайном взваре с брусничным соусом.

Кроме того, на фестивале можно попробовать многие традиционные для Алтая и Сибири блюда, которые кулинарные мастера немного переосмыслили: линьки запеченные в лопухе, говяжья солонина томленая с овощами и пихтой, сименуха с грибами и тыквой, блины-скородумки и сырники с картофелем, крошево на белом квасе.

Кстати, впервые в рамках фестиваля установили рекорд: гости слепили 475 кундюбок. Так называются вареники, приготовленные по старорусскому рецепту на крапивном тесте. Начинка – картофель и грибы. Людям очень понравился формат "открытой кухни", тем более что они лепили свои кулинарные изыски под руководством основателя фестиваля Константина Михеева и столичного шеф-повара Романа Мельникова.

Не обошлось и без традиционного кулинарного батла. В этот раз гостей разделили на четыре команды, каждая из которых готовила одно и то же блюдо – "Козел в огороде". Это овощное рагу с мясом козла или марала, рецепт которого организаторы "подсмотрели" у Мины Карабановой. Победителя выбирали шеф-повара: оценивали не только вкус, но и подачу.

В общем, как и всегда, "АХ! Фест" стал большим праздником еды, где можно было не только вкусно поесть, но и самому поучаствовать в приготовлении под присмотром опытных шефов.

"АХ! Фест" в 2025 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Поел – повеселись

Большое внимание уделили и развлекательной части. Партнеры фестиваля организовали в "Алтайском Холмогорье" собственные площадки, где проводили не только дегустации своих продуктов, но и различные конкурсы и активности. Так, "Почта России" традиционно открыла здесь пункт посткроссинга: можно было бесплатно отправить "привет" родным или друзьям на специальной открытке.

На сцене выступали вокальные и инструментальные ансамбли. Да что там, даже DJ-сеты в этот день были наполнены народными треками, обработанными в современном стиле. К выступлениям подключили и гостей: например, они на ходу сочиняли о фестивале стихи. Конечно, праздник в "бабушкином" стиле не мог обойтись и без традиционных игр: хороводов и "платочка".

Как и всегда, "АХ! Фест" содержал и деловую часть. В ее рамках прошел круглый стол From farmes to tables – алтайские производители представили свою продукцию 18 шеф-поварам. Еще одна профессиональная площадка собрала не только поваров, но и рестораторов и экспертов в области гастроиндустрии. Участники обсудили современные тренды в этой сфере и пути дальнейшего развития.

Фестиваль организован с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.