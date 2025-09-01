НОВОСТИОбщество

Курьеры и автоэлектрики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий Барнаула

Наиболее востребованной профессией летом 2025 года стал повар

01 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Курьер и автомеханик / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky
Курьер и автомеханик / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

Эксперты платформы "Авито Работа" подвели итоги летнего сезона 2025 года на рынке труда Барнаула, выделив наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии в ключевых категориях.

Согласно исследованию, в сфере транспорта и логистики лидером по доходам стали курьеры со средней предлагаемой зарплатой в 181 541 рубль в месяц. При этом их фактический заработок зависит от количества отработанных смен, объема и сложности заказов.

В категории рабочих и линейных профессий самой высокооплачиваемой вакансией оказалась должность автоэлектрика со средним зарплатным предложением в 130 030 рублей в месяц. Эти специалисты занимаются диагностикой и ремонтом электронных систем автомобилей, включая поиск неисправностей в проводке и блоках управления.

Наиболее востребованной профессией летом 2025 года стал повар – среднее предложение для этой должности составило 55 957 рублей в месяц.

«Все сферы труда стратегически важны для страны: рабочие профессии – фундамент экономики, а транспорт и логистика объединяют отрасли. Это создает устойчивый рынок труда с позитивной динамикой. Летние тренды станут основой для стратегии нового бизнес-сезона», – пояснил Роман Губанов, директор по развитию "Авито Работы".

