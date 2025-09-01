Курьеры и автоэлектрики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий Барнаула
01 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
Эксперты платформы "Авито Работа" подвели итоги летнего сезона 2025 года на рынке труда Барнаула, выделив наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии в ключевых категориях.
Согласно исследованию, в сфере транспорта и логистики лидером по доходам стали курьеры со средней предлагаемой зарплатой в 181 541 рубль в месяц. При этом их фактический заработок зависит от количества отработанных смен, объема и сложности заказов.
В категории рабочих и линейных профессий самой высокооплачиваемой вакансией оказалась должность автоэлектрика со средним зарплатным предложением в 130 030 рублей в месяц. Эти специалисты занимаются диагностикой и ремонтом электронных систем автомобилей, включая поиск неисправностей в проводке и блоках управления.
Наиболее востребованной профессией летом 2025 года стал повар – среднее предложение для этой должности составило 55 957 рублей в месяц.
«Все сферы труда стратегически важны для страны: рабочие профессии – фундамент экономики, а транспорт и логистика объединяют отрасли. Это создает устойчивый рынок труда с позитивной динамикой. Летние тренды станут основой для стратегии нового бизнес-сезона», – пояснил Роман Губанов, директор по развитию "Авито Работы".
17:43:54 01-09-2025
Превьюшка объявления конечно топ, чем больше всматриваешься, тем старшнее становиться. Что там вообще происходит на картинке этой. Почему мне так смешно?))
18:37:45 01-09-2025
Александр (17:43:54 01-09-2025) Превьюшка объявления конечно топ, чем больше всматриваешься,... Картину должен дополнять повар,а вместо автоэлектрика автомеханик, возле полного багажника с электрикой
19:05:12 01-09-2025
Александр (17:43:54 01-09-2025) Превьюшка объявления конечно топ, чем больше всматриваешься,... Это Петров и Боширов.
В гриме.
Но только вы - молчок зубы на крючек, да?
20:17:11 01-09-2025
Курьер высокооплачиваемая работа? Сегодня разговаривал по поводу работы в купере. 180 руб/час!
15:17:01 02-09-2025
Пока учителя и врачи не выйдут на первое место, так и будем жить. Врачи- здоровье нации, учителя- ее образование. Дожились.