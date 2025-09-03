Кузбасские подростки избили девочку, поставили на колени и сняли это на видео

Пострадавшая – воспитанница детского дома

03 сентября 2025, 15:08, ИА Амител

В Кемеровской области проводится проверка после появления в Сети видеозаписи с издевательствами над воспитанницей детского дома. Об этом пишет Telegram-канал "Сибирский Экспресс".

Инцидент произошел в селе Красные Орлы Мариинского района. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Инцидент Кузбасс", видно, как одна из девочек бьет другую, заставив ее стоять на коленях.

«Пострадавшая просит прощения, но агрессор продолжает кричать и наносить удары, в том числе произносит фразу: "Жить надоело или что?"» – сообщает Telegram-канал.

Следственный комитет отреагировал на публикацию и сообщил о начале доследственной проверки по статье о хулиганстве. В ведомстве уточнили, что личности всех участников конфликта уже установлены.

Следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям подростков и условиям, в которых произошло насилие.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на спортивной площадке шестеро молодых людей напали на 17-летнего подростка.