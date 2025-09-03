Кузбасские подростки избили девочку, поставили на колени и сняли это на видео
Пострадавшая – воспитанница детского дома
03 сентября 2025, 15:08, ИА Амител
В Кемеровской области проводится проверка после появления в Сети видеозаписи с издевательствами над воспитанницей детского дома. Об этом пишет Telegram-канал "Сибирский Экспресс".
Инцидент произошел в селе Красные Орлы Мариинского района. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Инцидент Кузбасс", видно, как одна из девочек бьет другую, заставив ее стоять на коленях.
«Пострадавшая просит прощения, но агрессор продолжает кричать и наносить удары, в том числе произносит фразу: "Жить надоело или что?"» – сообщает Telegram-канал.
Следственный комитет отреагировал на публикацию и сообщил о начале доследственной проверки по статье о хулиганстве. В ведомстве уточнили, что личности всех участников конфликта уже установлены.
Следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям подростков и условиям, в которых произошло насилие.
09:17:54 04-09-2025
Может пора уже возвращать спецколонии для несовершеннолетних? А то они от безнаказанности уже не знают как выпендриться.