Квартал у реки в Новосибирске. Успевайте в августе выбрать квартиру в "Аквамарине"
Начните осень на новом месте в доме с хорошей инфраструктурой и готовым ремонтом
21 августа 2025, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFGkZkkg
Купить комфортную квартиру в Новосибирске и переехать жить в мегаполис уже к сентябрю можно благодаря готовой отделке квартир в квартале у реки "Аквамарин". Легко адаптироваться на новом месте поможет развитая инфраструктура – набережная, новые детские площадки с ландшафтным дизайном и озеленением. Дети и взрослые оценят возможности большого города. Здесь находятся излюбленные барнаульцами зоопарк имени Р. Шило (один из крупнейших в России), театр оперы и балета, Ледовый дворец спорта (одно из самых больших спортивных сооружений за Уралом с хоккейными матчами и ледовыми шоу) и многое другое.
Яркий проект на берегу
Квартал у реки "Аквамарин" – яркий проект строительной компании ТДСК. На берегу с благоустроенной набережной расположились 11 зданий. Это стандартные индустриальные дома и улучшенный 25-этажный каркасный (монолитный) дом с полностью готовой средой для жизни.
Планировки на разный вкус
В домах есть планировки разной площади с панорамными видами на реку или двор. Все они современные и продуманные для комфортной жизни. В монолитном доме в квартирах предусмотрена кухня-гостиная с возможностью зонирования. Есть ниши для шкафов и систем хранения, большие лоджии для отдыха и созерцания. Особенность дома – вертикальная разводка труб. Есть система безопасности и связи.
Отделка под ключ и предчистовая
Многие квартиры полностью готовы к проживанию, выполнена отделка под ключ*. В них можно переезжать сразу после покупки и получения ключей. В отдельных лотах предчистовая отделка – для тех, кто предпочитает сделать ремонт на свой вкус.
Инфраструктура работает
Внутри квартала много парковочных мест. Есть необходимая инфраструктура – детский сад, центр развития, аптеки, хозяйственные и продуктовые магазины, супермаркеты, пункты сервиса и доставки, пекарня, ателье, цветочные лавки и даже аквапарк.
Рядом с кварталом – действующая средняя школа и речной колледж, остановка общественного транспорта. До центра Новосибирска от 15 минут на автомобиле.
Почему стоит купить квартиру уже в августе
Приобрести квартиру или переехать в Новосибирск сейчас самое время, потому что в августе на покупку квартир в "Аквамарине" действует программа "Горячее лето с ТДСК"**. На выделенный набор квартир в комфортном монолитном доме предоставляют скидки до 593 тысяч рублей.
Например, в монолитном доме 1-комнатная квартира площадью 36 кв. м с отделкой под ключ сейчас стоит 4 635 тыс. руб., 2-комнатная 60,4 кв. м с отделкой под ключ – 7 795 тыс. руб.
В стандартных индустриальных домах в продаже: 1-комнатная квартира 38,6 кв. м со скидкой по цене 4 180 тыс. руб., 2-комнатная 62,4 кв. м с видом на реку по цене 6 100 тыс. руб. и другие варианты.
Квартир с впечатляющими видами на реку с каждым днем становится все меньше. Поэтому чтобы приобрести со скидкой понравившуюся планировку, нужно поторопиться. Акция "Горячее лето с ТДСК" продлится до 27 августа 2025 г.
Выбирайте квартиру и приезжайте на экскурсии.
Подробнее по телефону +7 (3833) 755-706 и на сайте.
* Отделка под ключ – обои, линолеум, оштукатуренный потолок, плитка в санузле на полу, сантехника, санфаянс, приборы учета, межкомнатные и входная дверь, розетки, выключатели. Предчистовая отделка – стены оштукатурены и загрунтованы, на полу фиброцементная стяжка с гидроизоляцией в санузлах. Установлены радиаторы, розетки и выключатели.
** Цена по программе "Горячее лето с ТДСК" действительна при условии уплаты цены квартиры в полном объеме в течение семи календарных дней с момента подачи заявления на заключение договора. Для получения подробной информации о наличии и стоимости квартир обращайтесь к консультантам отдела продаж Томской домостроительной компании. Не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ. Предложение ограничено. Продавец: ПАО "ТДСК". Срок действия акции с 01.08.2025 г. До 27.08.2025 г. Оформление покупки квартиры (заключение договора) осуществляется исключительно в офисе продаж ПАО "ТДСК" по адресу: Новосибирск, ул. Междуреченская, 7/1, офис 289.
ПАО "ТДСК"Реклама
Комментарии в эфире