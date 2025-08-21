Квартал у реки в Новосибирске. Успевайте в августе выбрать квартиру в "Аквамарине"

Начните осень на новом месте в доме с хорошей инфраструктурой и готовым ремонтом

21 августа 2025

Квартал у реки "Аквамарин" / Фото: ПАО "ТДСК"

Купить комфортную квартиру в Новосибирске и переехать жить в мегаполис уже к сентябрю можно благодаря готовой отделке квартир в квартале у реки "Аквамарин". Легко адаптироваться на новом месте поможет развитая инфраструктура – набережная, новые детские площадки с ландшафтным дизайном и озеленением. Дети и взрослые оценят возможности большого города. Здесь находятся излюбленные барнаульцами зоопарк имени Р. Шило (один из крупнейших в России), театр оперы и балета, Ледовый дворец спорта (одно из самых больших спортивных сооружений за Уралом с хоккейными матчами и ледовыми шоу) и многое другое.

Яркий проект на берегу

Квартал у реки "Аквамарин" – яркий проект строительной компании ТДСК. На берегу с благоустроенной набережной расположились 11 зданий. Это стандартные индустриальные дома и улучшенный 25-этажный каркасный (монолитный) дом с полностью готовой средой для жизни.

Планировки на разный вкус

В домах есть планировки разной площади с панорамными видами на реку или двор. Все они современные и продуманные для комфортной жизни. В монолитном доме в квартирах предусмотрена кухня-гостиная с возможностью зонирования. Есть ниши для шкафов и систем хранения, большие лоджии для отдыха и созерцания. Особенность дома – вертикальная разводка труб. Есть система безопасности и связи.

Монолитный дом в "Аквамарине" / Фото: ПАО "ТДСК"

Отделка под ключ и предчистовая

Многие квартиры полностью готовы к проживанию, выполнена отделка под ключ*. В них можно переезжать сразу после покупки и получения ключей. В отдельных лотах предчистовая отделка – для тех, кто предпочитает сделать ремонт на свой вкус.

Вид на набережную из квартир / Фото: ПАО "ТДСК"

Инфраструктура работает

Внутри квартала много парковочных мест. Есть необходимая инфраструктура – детский сад, центр развития, аптеки, хозяйственные и продуктовые магазины, супермаркеты, пункты сервиса и доставки, пекарня, ателье, цветочные лавки и даже аквапарк.

Рядом с кварталом – действующая средняя школа и речной колледж, остановка общественного транспорта. До центра Новосибирска от 15 минут на автомобиле.

Детский сад № 196 "Подснежник" / Фото: ПАО "ТДСК"

Почему стоит купить квартиру уже в августе

Приобрести квартиру или переехать в Новосибирск сейчас самое время, потому что в августе на покупку квартир в "Аквамарине" действует программа "Горячее лето с ТДСК"**. На выделенный набор квартир в комфортном монолитном доме предоставляют скидки до 593 тысяч рублей.

Например, в монолитном доме 1-комнатная квартира площадью 36 кв. м с отделкой под ключ сейчас стоит 4 635 тыс. руб., 2-комнатная 60,4 кв. м с отделкой под ключ – 7 795 тыс. руб.

В стандартных индустриальных домах в продаже: 1-комнатная квартира 38,6 кв. м со скидкой по цене 4 180 тыс. руб., 2-комнатная 62,4 кв. м с видом на реку по цене 6 100 тыс. руб. и другие варианты.

Детская площадка во дворе / Фото: ПАО "ТДСК"

Квартир с впечатляющими видами на реку с каждым днем становится все меньше. Поэтому чтобы приобрести со скидкой понравившуюся планировку, нужно поторопиться. Акция "Горячее лето с ТДСК" продлится до 27 августа 2025 г.

Выбирайте квартиру и приезжайте на экскурсии.

Подробнее по телефону +7 (3833) 755-706 и на сайте.

* Отделка под ключ – обои, линолеум, оштукатуренный потолок, плитка в санузле на полу, сантехника, санфаянс, приборы учета, межкомнатные и входная дверь, розетки, выключатели. Предчистовая отделка – стены оштукатурены и загрунтованы, на полу фиброцементная стяжка с гидроизоляцией в санузлах. Установлены радиаторы, розетки и выключатели.

** Цена по программе "Горячее лето с ТДСК" действительна при условии уплаты цены квартиры в полном объеме в течение семи календарных дней с момента подачи заявления на заключение договора. Для получения подробной информации о наличии и стоимости квартир обращайтесь к консультантам отдела продаж Томской домостроительной компании. Не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ. Предложение ограничено. Продавец: ПАО "ТДСК". Срок действия акции с 01.08.2025 г. До 27.08.2025 г. Оформление покупки квартиры (заключение договора) осуществляется исключительно в офисе продаж ПАО "ТДСК" по адресу: Новосибирск, ул. Междуреченская, 7/1, офис 289.

ПАО "ТДСК"

