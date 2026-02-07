НОВОСТИОбщество

Квартира госслужащего с Алтая перешла государству

Чиновник не смог объяснить, откуда у него взялись деньги на недвижимость

07 февраля 2026, 10:53, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru
Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском крае у представителя власти, занимающего пост в Министерстве природных ресурсов и экологии, конфисковали жилье. Причина — невозможность документально подтвердить происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость. Такие сведения предоставила прокуратура региона.

Установлено, что в 2023 году упомянутый чиновник и его жена приобрели квартиру в Барнауле площадью 56,5 квадратного метра, используя доходы, происхождение которых не удалось подтвердить.

«В рамках проверок расходов и в ходе судебного рассмотрения дела государственный служащий не сумел доказать законность источников финансового обеспечения, которые были использованы для покупки данной квартиры», — подчеркнули в надзорном органе.

По результатам подачи иска прокуратурой Алтайского края, Ребрихинский районный суд постановил изъять указанное жилье в пользу государства, одновременно прекратив права собственности на него супруги госслужащего.

Алтайский край недвижимость

Комментарии 7

Avatar Picture
гость

11:23:44 07-02-2026

Какой-то очередной чиновный вор наворовал на квартиру и 146%, что не только на неё, но кто не скажем. Раз отобрали, значит всё доказано. Почему нет фамилии? Страна должна знать воров в лицо.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:32 07-02-2026

Принесли козла на закланье, чтобы другим не повадно было.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:47 07-02-2026

В фирсово продаётся дом за почти миллиард рублей. Вот это даже не квартира. Давайте выясним на какие средства он был построен. И кто покупатель? На какие средства будет покупать? Дом за ярд. Нормально вообще?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:56 07-02-2026

Гость (12:11:47 07-02-2026) В фирсово продаётся дом за почти миллиард рублей. Вот это да... это недоплаченные зарплаты пенсии

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
да уж

13:20:51 07-02-2026

Это заброшенный, заросший, так и не достроенный замок за 790 миллионов? Хороший санаторий из него получился бы, если помещения разгородить на комнаты. Хозяева, наверное, дунули за границу, чтобы не посадили? Это ж сколько они наворовали? Чиновник, налоговок, мчсник, таможенник, рекетир и т.д. Подставляйте, кого хотите, вряд ли ошибётесь.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:55:26 07-02-2026

60 квадратов. Хоромы да...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

00:18:37 11-02-2026

Ну копили всю жизнь..проблема..тоже мне...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров