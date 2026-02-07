Квартира госслужащего с Алтая перешла государству
Чиновник не смог объяснить, откуда у него взялись деньги на недвижимость
07 февраля 2026, 10:53, ИА Амител
В Алтайском крае у представителя власти, занимающего пост в Министерстве природных ресурсов и экологии, конфисковали жилье. Причина — невозможность документально подтвердить происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость. Такие сведения предоставила прокуратура региона.
Установлено, что в 2023 году упомянутый чиновник и его жена приобрели квартиру в Барнауле площадью 56,5 квадратного метра, используя доходы, происхождение которых не удалось подтвердить.
«В рамках проверок расходов и в ходе судебного рассмотрения дела государственный служащий не сумел доказать законность источников финансового обеспечения, которые были использованы для покупки данной квартиры», — подчеркнули в надзорном органе.
По результатам подачи иска прокуратурой Алтайского края, Ребрихинский районный суд постановил изъять указанное жилье в пользу государства, одновременно прекратив права собственности на него супруги госслужащего.
11:23:44 07-02-2026
Какой-то очередной чиновный вор наворовал на квартиру и 146%, что не только на неё, но кто не скажем. Раз отобрали, значит всё доказано. Почему нет фамилии? Страна должна знать воров в лицо.
11:35:32 07-02-2026
Принесли козла на закланье, чтобы другим не повадно было.
12:11:47 07-02-2026
В фирсово продаётся дом за почти миллиард рублей. Вот это даже не квартира. Давайте выясним на какие средства он был построен. И кто покупатель? На какие средства будет покупать? Дом за ярд. Нормально вообще?
14:37:56 07-02-2026
Гость (12:11:47 07-02-2026) В фирсово продаётся дом за почти миллиард рублей. Вот это да... это недоплаченные зарплаты пенсии
13:20:51 07-02-2026
Это заброшенный, заросший, так и не достроенный замок за 790 миллионов? Хороший санаторий из него получился бы, если помещения разгородить на комнаты. Хозяева, наверное, дунули за границу, чтобы не посадили? Это ж сколько они наворовали? Чиновник, налоговок, мчсник, таможенник, рекетир и т.д. Подставляйте, кого хотите, вряд ли ошибётесь.
23:55:26 07-02-2026
60 квадратов. Хоромы да...
00:18:37 11-02-2026
Ну копили всю жизнь..проблема..тоже мне...