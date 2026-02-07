Квартира госслужащего с Алтая перешла государству

Чиновник не смог объяснить, откуда у него взялись деньги на недвижимость

В Алтайском крае у представителя власти, занимающего пост в Министерстве природных ресурсов и экологии, конфисковали жилье. Причина — невозможность документально подтвердить происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость. Такие сведения предоставила прокуратура региона.

Установлено, что в 2023 году упомянутый чиновник и его жена приобрели квартиру в Барнауле площадью 56,5 квадратного метра, используя доходы, происхождение которых не удалось подтвердить.

«В рамках проверок расходов и в ходе судебного рассмотрения дела государственный служащий не сумел доказать законность источников финансового обеспечения, которые были использованы для покупки данной квартиры», — подчеркнули в надзорном органе.

По результатам подачи иска прокуратурой Алтайского края, Ребрихинский районный суд постановил изъять указанное жилье в пользу государства, одновременно прекратив права собственности на него супруги госслужащего.