Квартира в лесу. В Барнауле продают таунхаусы премиум-класса
Это современные дома с высокими потолками, комфортной планировкой и уютной террасой
20 октября 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ8mAyW
Для отдыха – дача у леса, для жизни – квартира в городе, но преимущества этих двух форматов проживания можно совместить. Отличный вариант, для того чтобы жить почти на природе со всей привычной инфраструктурой, – коттеджный поселок клубного типа "Райтхаус" в сосновом бору на Горе в Барнауле. Это современные таунхаусы, где сочетается экологичность, приватность и удобство городской жизни.
Все удобства
Таунхаусы рассчитаны на тех, кто ценит тишину, приватность и высокий уровень комфорта. Поселок состоит из четырех дуплексов, каждый из которых представляет собой два полноценных коттеджа с отдельными земельными участками. Это не просто квартиры на земле, а жизненное пространство, где все продумано до мелочей.
Дома подключены ко всем центральным коммуникациям – вода, канализация, электричество. Собственная газовая котельная в цоколе обеспечивает энергоэффективность и автономность. Стены выполнены из трехслойного силикатного кирпича, перекрытия – железобетонные плиты, а для кровли использовали долговечные кликфальцевые панели.
Все дома имеют свободные планировки без перегородок и отделки, что позволяет владельцам использовать любые дизайнерские решения. Площадь каждого – около 250 квадратных метров. Высота потолков составляет 3,2 м на первом этаже и 3 м – на втором, создавая ощущение объема и света. В цоколе размещены технические помещения и вводы коммуникаций. Планировка позволяет удобно разместить на первом этаже кухню, гостиную, гардеробную и гостевой санузел, а на втором – две спальни, две детские комнаты и дополнительный санузел.
Жизнь на природе
Таунхаусы расположены в тихой тупиковой части района, в шаговой доступности от леса, что гарантирует жизнь без городского шума. Каждая гостиная оборудована выходом на просторную террасу. На территории предусмотрено два парковочных места – теплый гараж и навес, для гостей оборудована отдельная асфальтированная парковка перед въездом в поселок.
А еще рядом находится лыжная база "Динамо" и Трасса здоровья, что особенно удобно для сторонников активного отдыха: есть где погулять, покататься на велосипеде и лыжах. Да и до центра города всего минут десять. Вся необходимая инфраструктура находится поблизости, но никто не помешает личному уединению.
Больше информации о таунхаусах Right по телефону +7 961-982-08-56 или на сайте.
ООО "Винтеко"Реклама
11:24:57 20-10-2025
Моя мечта жить в таком доме, только мне столько квадратов не надо.
11:57:59 20-10-2025
Райтхаус это по-русски?
12:21:48 20-10-2025
А почему в центре города не строить такие танхаусы, вместо частного сектора, нет надо город испохабить ради выгоды
13:22:24 20-10-2025
кто разрешил строить в заповедном лесу?
14:13:07 20-10-2025
жилье для богатых, не для Сибири, попробуй поддерживать температуру при таких пространствах внутри дома. Нужно строить компактное, энергосберегающее жилье, но индивидуальное.
15:51:01 20-10-2025
гость (14:13:07 20-10-2025) жилье для богатых, не для Сибири, попробуй поддерживать темп... там даже столовой нет!! какие богатства. обычный средний класс.
15:38:28 20-10-2025
там рядом лучшие больницы и клиники и прекрасная частная школа, детсадики.., район просто золото.
23:28:56 20-10-2025
Это же надо так исхитриться. Отсутствие перегородок и отделки выдать за преимуществао. Просто пустая коробка за бешеные деньги,ай молодца.