Квартира в лесу. В Барнауле продают таунхаусы премиум-класса

Это современные дома с высокими потолками, комфортной планировкой и уютной террасой

Таунхаус в сосновом бору / Фото: "Винтеко"

Для отдыха – дача у леса, для жизни – квартира в городе, но преимущества этих двух форматов проживания можно совместить. Отличный вариант, для того чтобы жить почти на природе со всей привычной инфраструктурой, – коттеджный поселок клубного типа "Райтхаус" в сосновом бору на Горе в Барнауле. Это современные таунхаусы, где сочетается экологичность, приватность и удобство городской жизни.

Все удобства

Таунхаусы рассчитаны на тех, кто ценит тишину, приватность и высокий уровень комфорта. Поселок состоит из четырех дуплексов, каждый из которых представляет собой два полноценных коттеджа с отдельными земельными участками. Это не просто квартиры на земле, а жизненное пространство, где все продумано до мелочей.

Дома подключены ко всем центральным коммуникациям – вода, канализация, электричество. Собственная газовая котельная в цоколе обеспечивает энергоэффективность и автономность. Стены выполнены из трехслойного силикатного кирпича, перекрытия – железобетонные плиты, а для кровли использовали долговечные кликфальцевые панели.

Все дома имеют свободные планировки без перегородок и отделки, что позволяет владельцам использовать любые дизайнерские решения. Площадь каждого – около 250 квадратных метров. Высота потолков составляет 3,2 м на первом этаже и 3 м – на втором, создавая ощущение объема и света. В цоколе размещены технические помещения и вводы коммуникаций. Планировка позволяет удобно разместить на первом этаже кухню, гостиную, гардеробную и гостевой санузел, а на втором – две спальни, две детские комнаты и дополнительный санузел.

Таунхаус в сосновом бору / Фото: "Винтеко"

Жизнь на природе

Таунхаусы расположены в тихой тупиковой части района, в шаговой доступности от леса, что гарантирует жизнь без городского шума. Каждая гостиная оборудована выходом на просторную террасу. На территории предусмотрено два парковочных места – теплый гараж и навес, для гостей оборудована отдельная асфальтированная парковка перед въездом в поселок.

А еще рядом находится лыжная база "Динамо" и Трасса здоровья, что особенно удобно для сторонников активного отдыха: есть где погулять, покататься на велосипеде и лыжах. Да и до центра города всего минут десять. Вся необходимая инфраструктура находится поблизости, но никто не помешает личному уединению.

Больше информации о таунхаусах Right по телефону +7 961-982-08-56 или на сайте.

