"Квартирник для Тиграна". Российские звезды исполнят любимые песни Кеосаяна на НТВ
Воспоминания о режиссере с ними разделят его близкие – дочь Александра Кеосаян и супруга Маргарита Симоньян
10 октября 2025, 11:15, ИА Амител
11 октября в 00:00 телеканал НТВ покажет "Квартирник для Тиграна" – специальный выпуск "Квартирника НТВ у Маргулиса", посвященный российскому режиссеру Тиграну Кеосаяну. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Народный артист России, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года после продолжительной болезни. Ему было 59 лет. В конце декабря 2024 года Кеосаяна госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где он перенес клиническую смерть. Супруга режиссера Маргарита Симоньян не назвала диагноз, с которым он попал в больницу. Лишь сообщила, что у него "давно-давно очень больное сердце".
Звезды российской эстрады соберутся вместе, чтобы почтить память режиссера. Его любимые песни исполнят Юрий Стоянов, Евгений Маргулис, Виктор и Федор Добронравовы, Игорь Саруханов, Алена Свиридова, Александр Шоуа, Владимир Кирсанов, Илья Зудин и другие.
Воспоминания о Кеосаяне разделят с гостями его близкие – дочь Александра Кеосаян и супруга Маргарита Симоньян.
Напомним, 2 октября на онлайн-платформах вышел последний фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". Премьера картины в кинотеатрах состоялась 21 августа 2025 года.
По сюжету фильма 70-летний Петр Семенович всю жизнь прожил на Черноморском побережье. Его супруга давно умерла, а дочь живет в Турции и не звонит отцу. Герою ставят диагноз "саркома легкого", он принимает болезнь и подводит итоги своей жизни. Однако надежда на то, что диагноз неверен, есть. Через семь дней Петра Семеновича должен осмотреть московский доктор. За это время он по-другому взглянет на свою жизнь и попробует найти ее новый смысл.
12:13:17 10-10-2025
Диковато как-то...
12:49:22 10-10-2025
А дискотека будет?
21:59:08 10-10-2025
Гость (12:49:22 10-10-2025) А дискотека будет?...
И обязательно диско-шар!
15:50:47 10-10-2025
все поддали спиртного, настроение боевое, весело.
17:03:47 10-10-2025
Немного подташнивает от этой семейки уже.
20:36:54 10-10-2025
сколько можно плясать на костЯх умершего человека?
11:22:54 12-10-2025
умиляет жена, с мощным макияжем по жирной коже. Намазанные жирным губы.