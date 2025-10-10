"Квартирник для Тиграна". Российские звезды исполнят любимые песни Кеосаяна на НТВ

Воспоминания о режиссере с ними разделят его близкие – дочь Александра Кеосаян и супруга Маргарита Симоньян

11 октября в 00:00 телеканал НТВ покажет "Квартирник для Тиграна" – специальный выпуск "Квартирника НТВ у Маргулиса", посвященный российскому режиссеру Тиграну Кеосаяну. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Народный артист России, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года после продолжительной болезни. Ему было 59 лет. В конце декабря 2024 года Кеосаяна госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где он перенес клиническую смерть. Супруга режиссера Маргарита Симоньян не назвала диагноз, с которым он попал в больницу. Лишь сообщила, что у него "давно-давно очень больное сердце".

Звезды российской эстрады соберутся вместе, чтобы почтить память режиссера. Его любимые песни исполнят Юрий Стоянов, Евгений Маргулис, Виктор и Федор Добронравовы, Игорь Саруханов, Алена Свиридова, Александр Шоуа, Владимир Кирсанов, Илья Зудин и другие.

Фото: пресс-служба телеканала НТВ

Воспоминания о Кеосаяне разделят с гостями его близкие – дочь Александра Кеосаян и супруга Маргарита Симоньян.

Напомним, 2 октября на онлайн-платформах вышел последний фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". Премьера картины в кинотеатрах состоялась 21 августа 2025 года.

По сюжету фильма 70-летний Петр Семенович всю жизнь прожил на Черноморском побережье. Его супруга давно умерла, а дочь живет в Турции и не звонит отцу. Герою ставят диагноз "саркома легкого", он принимает болезнь и подводит итоги своей жизни. Однако надежда на то, что диагноз неверен, есть. Через семь дней Петра Семеновича должен осмотреть московский доктор. За это время он по-другому взглянет на свою жизнь и попробует найти ее новый смысл.