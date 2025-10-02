Премьера кинокартины "Семь дней Петра Семеныча" состоялась в августе 2025 года

02 октября 2025

Фото: кадры из фильма "Семь дней Петра Семеныча"

Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" выйдет на платформах "Иви" и Okko 2 октября. Об этом супруга покойного режиссера Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале.

Премьера картины в кинотеатрах состоялась 21 августа 2025 года.

«Если не видели в кино – посмотрите, пожалуйста», – написала журналистка.

Кеосаян снял киноленту "Семь дней Петра Семеныча" в 2024 году – за полгода до того, как впал в кому. Сценарий он написал вместе со своей женой. В основу сюжета лег рассказ Маргариты Симоньян "Беламур" из сборника с одноименным названием.

По сюжету фильма 70-летний Петр Семенович всю жизнь прожил на Черноморском побережье. Его супруга давно умерла, а дочь уехала жить в Турцию и не звонит отцу. Герою ставят диагноз "саркома легкого", он принимает болезнь и подводит итоги своей жизни. Но надежда на то, что диагноз неверен, еще есть. Через семь дней Петра Семеновича должен осмотреть московский доктор. За это время он по-другому взглянет на свою жизнь и попробует найти ее новый смысл.

В картине сыграли Федор Добронравов, Олеся Железняк, Александр Метелкин, Иван Добронравов, Карэн Бадалов и другие актеры.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября после продолжительной болезни. Режиссеру было 59 лет. В конце декабря 2024 года его госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где он перенес клиническую смерть. Маргарита Симоньян не назвала диагноз, с которым ее муж попал в больницу. Лишь сообщила, что у Кеосаяна "давно-давно очень больное сердце".