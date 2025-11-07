НОВОСТИОбщество

Лариса Гузеева устроила разборки в аэропорту Грузии из-за мест в бизнес-классе

Телеведущая не смогла получить места в бизнес-классе и оскорбила работников аэропорта

07 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Лариса Гузеева / Фото: @larisaguzeevaof
Известная телеведущая Лариса Гузеева устроила громкий скандал в аэропорту Тбилиси. Причиной конфликта, по данным Mash, стали места в бизнес-классе рейса в Москву, которые артистка не смогла занять для себя, своей дочери и младенца.

По информации очевидцев, Гузеева была крайне недовольна ситуацией и устроила продолжительный разговор с сотрудниками аэропорта. Накал страстей достиг такого уровня, что непосредственно перед посадкой, как утверждается, телезвезда позволила себе оскорбительные высказывания в адрес работников аэровокзала.

Конфликт разрешился только тогда, когда Гузеевой и ее семье пришлось согласиться на места в другом салоне самолета. Артистка пока никак не прокомментировала произошедшее.

Комментарии 5

Гость

22:36:50 07-11-2025

ну все же мем знают? ну правда же? очень подходит...

  -4 Нравится
Ответить
Гость

02:02:19 08-11-2025

Гость (22:36:50 07-11-2025) ну все же мем знают? ну правда же? очень подходит...... К ней точно подходит))) она такая и есть))) хабалка

  -3 Нравится
Ответить
Светлана

12:08:48 08-11-2025

Гость (22:36:50 07-11-2025) ну все же мем знают? ну правда же? очень подходит...... я пропустила..., расскажите)

  -5 Нравится
Ответить
Гость

07:45:43 08-11-2025

Сутенёрша ?

  -6 Нравится
Ответить
Гость

21:04:06 08-11-2025

я тоже бы устроила. и большой скандал. уплатишь за бизнес зал и сотку за кресло - а тебе такие - ой, мест нету, садитесь в эконом смердящий.

  -3 Нравится
Ответить
