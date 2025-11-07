Лариса Гузеева устроила разборки в аэропорту Грузии из-за мест в бизнес-классе

Телеведущая не смогла получить места в бизнес-классе и оскорбила работников аэропорта

07 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Лариса Гузеева / Фото: @larisaguzeevaof

Известная телеведущая Лариса Гузеева устроила громкий скандал в аэропорту Тбилиси. Причиной конфликта, по данным Mash, стали места в бизнес-классе рейса в Москву, которые артистка не смогла занять для себя, своей дочери и младенца.

По информации очевидцев, Гузеева была крайне недовольна ситуацией и устроила продолжительный разговор с сотрудниками аэропорта. Накал страстей достиг такого уровня, что непосредственно перед посадкой, как утверждается, телезвезда позволила себе оскорбительные высказывания в адрес работников аэровокзала.

Конфликт разрешился только тогда, когда Гузеевой и ее семье пришлось согласиться на места в другом салоне самолета. Артистка пока никак не прокомментировала произошедшее.