Лавров раскрыл, какими Россия видит гарантии безопасности для Украины

20 августа 2025, 20:34, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Москва хочет, чтобы коллективные гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», – сказал министр.

Он добавил, что пока Москва наблюдает со стороны ЕС лишь агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. США же занимаются дипломатией и ищут пути решения, которые гарантировали бы, что конфликт не разгорится вновь.

По его словам, Россия считает, что в вопросе гарантий для Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые в Стамбуле в 2022 году. В числе принципов тогда был назван отказ Киева от вступления в НАТО и подтверждение нейтрального и безъядерного статуса страны.