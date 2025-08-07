ЛДПР просит власти Барнаула сохранить рынок на улице Северо-Западной
Рынок на улице Северо-Западной работает уже 20 лет и там покупают продукты тысячи барнаульцев
Обращение, которое подписали 600 жителей Барнаула, в конце июля поступило на имя координатора регионального отделения ЛДПР в Алтайском крае Сергея Булаева.
Люди просят депутата АКЗС помочь сохранить рынок по улице Северо-Западной, 58.
Как отмечается в письме (есть в распоряжении редакции), базарчик по этому адресу работает с 2003 года и пользуется большой популярностью у жителей микрорайона. Люди именно здесь предпочитают покупать свежие продукты и другие товары.
Спустя 20 лет работы рынка оказалось, что торговые павильоны находятся слишком близко к сетям водопровода и самотечной канализации. Согласно требованиям градостроительства, это расстояние должно быть от трех до пяти метров, фактически же оно составляет два метра.
В итоге поступило распоряжение демонтировать торговый ряд до 1 августа. Барнаульцы просят найти другое решение.
«Для людей преклонного возраста это, по сути, единственная возможность приобрести продукты и товары первой необходимости, пообщаться. Зайти на крыльцо расположенных рядом магазинов они уже не в силах», – рассказывают в партии.
Сергей Булаев 25 июля написал обращение к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой найти решение этой проблемы.
А 6 августа сам побывал на рынке. Оказалось, после обращения ЛДПР ситуация немного изменилась: убирать собираются не все павильоны, а только один ряд.
«Это уже хорошо. Но ЛДПР по-прежнему просит администрацию города найти возможность сохранить весь рынок. Может быть, перенести его, найти место недалеко от существующей локации. Тысячи барнаульцев за 20 лет работы этого рынка привыкли приобретать здесь свежие овощи и фрукты. Многие покупатели – пенсионеры. Для них этот рынок – важная часть жизни», – отмечает Сергей Булаев.
К тому же павильоны по требованию районной администрации были обновлены в 2020 году и мобильны – легко перемещаются силами самих владельцев.
И кому он опять помешал? То докучаевский кому-то спать спокойно не дает, то этот.
Больше 40 лет он там Рынок . помню...... Пусть Будет.
Он зарегистрирован как рынок с 2003 года, а на самом деле он существовал всегда, как только там выстроили пятиэтажки в 1965 году. Торговали частники продукцией с огородов. Не мешайте людям жить, займитесь лучше созиданием, а не разрушением. У Вас дел по горло в городе, кроме этого базара.
Закройте лучше Докучаева. Здесь его точно защищать не будет. Помойка по среди района в километре от администрации. И как показывают дни проведения Щукинского кинофестиваля, разогнать всех этих бизнесменов они могут. Получается не хотят
Снести трактором это всё это убожество. Травить горожан несертифицированными продуктами - такая себе идея. Антисанитария на фото тотальная. Как в девяностые вернулись.
А может ЛДПР еще посодействует, чтобы установили лежачие полицейские на пешеходных переходах (Северо-западная/80й Гв Дивизии), чтобы жители не плавали после дождя по бурному потоку, а переходили дорогу нормально???
Наблюдал картину, как малолетки пытались купить сигареты на рынке через дедушку какого-то. Так ничего не получилось у них, потому что продавцы всё замечают и анализируют. Через минут 15, этот дедушка вышел из Марийки и отдал им пачку сигарет. Я не продавец, и не имею к рынку никакого отношения. Но на рынке всегда порядок.
хороший был рынок - но естественно его уничтожат потому что он нужен людям.
Во всех странах существуют рынки, нельзя трогать рынки, они нужны потребителю, понятно кому выгоден их снос, продуктовым магазинам, хотят вытеснить конкурентов.
Беру там фрукты у ребят постоянно. Хорошие ребята хорошие фрукты. Оставьте в покое. И печеньки там вкусные и сыр.
Может это просто Ракшин подсуетился? Сначала исчез молочный магазин в этом же здании, теперь вот рынок помешал. В машке то брать нечего, одно гнилье почти.