ЛДПР просит власти Барнаула сохранить рынок на улице Северо-Западной

Рынок на улице Северо-Западной работает уже 20 лет и там покупают продукты тысячи барнаульцев

07 августа 2025, 14:40, ИА Амител

Рынок на улице Северо-Западной в Барнауле / Фото: пресс-служба ЛДПР

Обращение, которое подписали 600 жителей Барнаула, в конце июля поступило на имя координатора регионального отделения ЛДПР в Алтайском крае Сергея Булаева.

Люди просят депутата АКЗС помочь сохранить рынок по улице Северо-Западной, 58.

Как отмечается в письме (есть в распоряжении редакции), базарчик по этому адресу работает с 2003 года и пользуется большой популярностью у жителей микрорайона. Люди именно здесь предпочитают покупать свежие продукты и другие товары.

Рынок на улице Северо-Западной

Спустя 20 лет работы рынка оказалось, что торговые павильоны находятся слишком близко к сетям водопровода и самотечной канализации. Согласно требованиям градостроительства, это расстояние должно быть от трех до пяти метров, фактически же оно составляет два метра.

В итоге поступило распоряжение демонтировать торговый ряд до 1 августа. Барнаульцы просят найти другое решение.

«Для людей преклонного возраста это, по сути, единственная возможность приобрести продукты и товары первой необходимости, пообщаться. Зайти на крыльцо расположенных рядом магазинов они уже не в силах», – рассказывают в партии.

Сергей Булаев 25 июля написал обращение к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой найти решение этой проблемы.

Сергей Булаев / Фото: пресс-служба ЛДПР

А 6 августа сам побывал на рынке. Оказалось, после обращения ЛДПР ситуация немного изменилась: убирать собираются не все павильоны, а только один ряд.

«Это уже хорошо. Но ЛДПР по-прежнему просит администрацию города найти возможность сохранить весь рынок. Может быть, перенести его, найти место недалеко от существующей локации. Тысячи барнаульцев за 20 лет работы этого рынка привыкли приобретать здесь свежие овощи и фрукты. Многие покупатели – пенсионеры. Для них этот рынок – важная часть жизни», – отмечает Сергей Булаев.

К тому же павильоны по требованию районной администрации были обновлены в 2020 году и мобильны – легко перемещаются силами самих владельцев.