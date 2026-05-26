ЛДПР в Алтайском крае помогает отправлять гуманитарную помощь бойцам на СВО

20 коробок, 13 мешков и один УАЗ — груз, который получат русские воины

26 мая 2026, 19:40, ИА Амител

Гуманитарный груз для бойцов СВО / Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

Очередной гуманитарный груз, который собрали жители Алтайского края, отправился на СВО. В этот раз нужные бойцам вещи передали жители Смоленского района. Здесь с самого начала спецоперации действует инициативная группа "Мы Вместе #Смоленский район". Среди ее участников — активисты ЛДПР. И, кстати, именно партийцы каждый раз помогают волонтерам в транспортировке помощи на фронт.

Гуманитарный груз для бойцов СВО/ фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

«В этот раз бойцам передали маскировочные сети, бытовую плиту, одеяло, продукты и многое другое. Все 20 коробок и 13 мешков погрузят в автомобиль УАЗ, который ЛДПР также передаст в зону СВО для наших защитников», — отмечают в пресс-службе партии.

Гуманитарный груз для бойцов СВО/ фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

Добавим, партийцы регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону спецоперации. Активисты ЛДПР лично общаются с бойцами, получают их запросы и передают только то, что действительно важно.

Как готовят УАЗы для СВО и каким образом доставляют технику на передовую, можно почитать в материале "Не просто купить". Сергей Булаев о том, как готовят УАЗы на СВО и о дороге на передовую.