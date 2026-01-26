Сокращение персонала в Мамонтовской ЦРБ обеспокоило алтайского депутата

Александр Терентьев требует вмешательства надзорных органов

26 января 2026, 15:00, ИА Амител

Пациент / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев инициировал разбирательство в связи с кадровой оптимизацией в КГБУЗ "Мамонтовская ЦРБ". Поводом стали сведения о сокращении санитарного персонала, которое, по оценке парламентария, может создать прямые риски для жизни и здоровья пациентов.

Согласно имеющейся информации, с 31 января 2026 года в терапевтическом отделении Мамонтовской центральной районной больницы планируют прекратить работу двух уборщиков помещений. При этом фактически сотрудники выполняют обязанности санитарок и участвуют в уходе за пациентами. В результате изменений в ночное время в отделении, где проходят лечение около 25 человек, включая пациентов с эпилепсией и граждан, находящихся на восстановлении после инсультов, останется только одна медицинская сестра.

Александр Терентьев обратил внимание на то, что подобная практика требует отдельной оценки со стороны контролирующих структур.

«Схема, при которой так называемые уборщики ухаживают за больными, осуществляя на самом деле санитарное обслуживание, нуждается в пристальном внимании надзорных органов. Сокращая формально техперсонал, фактически учреждение лишает больных своевременного и качественного ухода», – отметил Александр Терентьев в своем Telegram-канале.

Парламентарий направил официальные обращения в региональные управления Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Народный избранник хочет провести проверки соблюдения прав пациентов, санитарно-эпидемиологических требований, а также норм качества и безопасности деятельности в условиях сокращения работников медицинского учреждения.