Более 800 соотечественников переехали за год в Алтайский край из-за рубежа

Большинство прибыло из Казахстана

26 января 2026, 14:45, ИА Амител

Поезд в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

В 2025 году Алтайский край принял 879 соотечественников, заняв по числу переселившихся в регион третье место в Сибири после Новосибирской и Омской областей. Об этом сообщает правительство региона.

«В их числе 371 участник госпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом" и 508 членов их семей», – информирует пресс-служба.

Более 80% соотечественников прибыло из Казахстана. Также приезжают из Германии, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, Туркменистана. Из них 62% – трудоспособные, порядка 37% – несовершеннолетние. У 33,7% – высшее образование, у 56,6% – среднее профессиональное. Более 80% приезжих "оседают" в городах края.

Для переселенцев есть меры поддержки. Чаще всего обращаются за компенсацией затрат на оплату найма жилья и обязательного медосвидетельствования. Также для информационной поддержки соотечественников создан телеграм-канал "Путь домой – Алтай".

Напомним, с 20 января 2026 года вступили в силу изменения в закон о порядке выезда из России и въезда в страну. Согласно новым правилам, для детей до 14 лет теперь обязателен заграничный паспорт для поездок в Белоруссию, Казахстан, Абхазию, Южную Осетию и Кыргызстан.