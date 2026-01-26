В Госдуме рассказали, когда можно будет перейти на четырехдневную рабочую неделю

В данный момент это невозможно

Введение сокращенной рабочей недели в России – перспектива будущего, но не сегодняшнего дня. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду.

По ее словам, подобные инициативы целесообразны при устойчивой экономической ситуации, в то время как на Россию оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада, превышающее 32 тысячи ограничений. Целый ряд отраслей, включая военно-промышленный комплекс, функционируют в режиме нон-стоп.

Бессараб считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе окажет дополнительное негативное воздействие на экономику страны. Однако депутат выразила оптимизм, отметив, что автоматизация, повсеместное внедрение цифровых технологий и активное использование искусственного интеллекта в конечном итоге приведут к сокращению рабочего времени для граждан России.