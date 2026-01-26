В Госдуме рассказали, когда можно будет перейти на четырехдневную рабочую неделю
В данный момент это невозможно
26 января 2026, 14:25, ИА Амител
Введение сокращенной рабочей недели в России – перспектива будущего, но не сегодняшнего дня. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду.
По ее словам, подобные инициативы целесообразны при устойчивой экономической ситуации, в то время как на Россию оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада, превышающее 32 тысячи ограничений. Целый ряд отраслей, включая военно-промышленный комплекс, функционируют в режиме нон-стоп.
Бессараб считает, что переход к четырехдневной рабочей неделе окажет дополнительное негативное воздействие на экономику страны. Однако депутат выразила оптимизм, отметив, что автоматизация, повсеместное внедрение цифровых технологий и активное использование искусственного интеллекта в конечном итоге приведут к сокращению рабочего времени для граждан России.
14:54:22 26-01-2026
Да госдумма может и вообще 1 день в месяц работать, меньше бредовых преложений будет, меньше вреда стране. А рабочие профессии как работали 24/7 так и будут, ибо некуда деваться. 4 дневка только для бездарей
15:17:07 26-01-2026
Гость (14:54:22 26-01-2026) Да госдумма может и вообще 1 день в месяц работать, меньше б...
Грузчик, грузчик, парень работящий
16:57:49 26-01-2026
Гость (15:17:07 26-01-2026) Грузчик, грузчик, парень работящий... причем тут грузчик. есть еще куча профессий, в том числе среди белых воротничков, которые не могут уйти на 4 дневку.
15:15:01 26-01-2026
Светлое будущее нам не грозит
15:49:24 26-01-2026
При существующей системе ,как видно, никогда.Всегда будут находиться разные причины ,чтобы ни делать никаких послаблений для народа.Скорее будут стремиться к ещё большему порабощению.Возьмите пенсионный возраст,убедительное тому доказательство.
16:25:49 26-01-2026
Повсекакий (15:49:24 26-01-2026) При существующей системе ,как видно, никогда.Всегда будут на... что ж тебя поработило то?
08:14:36 27-01-2026
Гость (16:25:49 26-01-2026) что ж тебя поработило то?... А хотя бы повышение пенсионного возраста на пять лет.Это тебе ,что ?-баран чихнул?Если принять пенсию за 20 тыс. в месяц,то каждый лишается 1 млн. 200 тыс. рублей за этот период.Помимо того что ещё и должен вкалывать старостью лет.
17:39:49 26-01-2026
Когда будут внедрятся массово промышленные роботы, то миллионы и миллионы будут не удел, только садисты могут их пустить под нож. В нашем случае, санкции загоняют страну в технологическую отсталость, что смогли построить и оборудовать передовыми технологиями приходят в ветхость и запустение, так недалеко до каменного топора. Китай тихой сапой завоевывает весь мир своим образованием, технологиями, дешёвыми продуктами с добавленной стоимостью, с которыми не могут конкурировать весь буржуазный мир в том числе и Россия, а значит мы будем для Китая папуасами, которые за стеклянные бусы будут отдавать за бесценок свои ресурсы.
21:41:05 26-01-2026
Гость (17:39:49 26-01-2026) Когда будут внедрятся массово промышленные роботы, то миллио... Забористая