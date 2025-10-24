Легендарную "Формулу М2" в Барнауле закроют, чтобы открыть там продуктовый магазин

Впоследствии на участке можно будет возвести жилой комплекс

24 октября 2025, 11:55, ИА Амител

Магазин "Формула М-2" / Фото: 2gis

В Барнауле собираются закрыть легендарный магазин "Формула М2" по адресу Павловский тракт, 49/3, который долгие годы был одним из главных мест в краевой столице, где можно купить строительные материалы. Об этом сообщает портал "Алтайская недвижимость".

На смену "Формуле" придут новые арендаторы. В частности, переговоры ведет лично директор компании TFKgroup Валерий Власов.

«В распоряжение новых арендаторов поступят 4,7 тыс. кв. метров площадей и территория 1,4 га. Вероятно, торговые площади займет продуктовая сеть "Маяк"», – отмечает издание.

Интересно, что одновременно продают и весь комплекс за 350 миллионов рублей. В объявлении указано, что в помещениях можно развивать арендный бизнес, а также открыть производство, склад или торговые предприятия.

По словам директора компании TFKgroup Валерия Власова, владелец также может инициировать смену назначения участка и построить там комплекс из трех-четырех жилых многоэтажек.