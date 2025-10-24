Легендарную "Формулу М2" в Барнауле закроют, чтобы открыть там продуктовый магазин
Впоследствии на участке можно будет возвести жилой комплекс
24 октября 2025, 11:55, ИА Амител
В Барнауле собираются закрыть легендарный магазин "Формула М2" по адресу Павловский тракт, 49/3, который долгие годы был одним из главных мест в краевой столице, где можно купить строительные материалы. Об этом сообщает портал "Алтайская недвижимость".
На смену "Формуле" придут новые арендаторы. В частности, переговоры ведет лично директор компании TFKgroup Валерий Власов.
«В распоряжение новых арендаторов поступят 4,7 тыс. кв. метров площадей и территория 1,4 га. Вероятно, торговые площади займет продуктовая сеть "Маяк"», – отмечает издание.
Интересно, что одновременно продают и весь комплекс за 350 миллионов рублей. В объявлении указано, что в помещениях можно развивать арендный бизнес, а также открыть производство, склад или торговые предприятия.
По словам директора компании TFKgroup Валерия Власова, владелец также может инициировать смену назначения участка и построить там комплекс из трех-четырех жилых многоэтажек.
12:00:29 24-10-2025
Да никогда она главным местом не была, что за бред. Посредственный магазин с убогим ассортиментом. Закроют - да и пофиг вообще.
13:23:59 24-10-2025
Гость (12:00:29 24-10-2025) Да никогда она главным местом не была, что за бред. Посредст... Кстати там было дешевле, чем в Леманпро.
21:33:51 24-10-2025
Гость (13:23:59 24-10-2025) Кстати там было дешевле, чем в Леманпро.... Сейчас везде дешевле чем в Лемана про. Зайдите в Знак или Арсенал и сравните
13:55:07 29-10-2025
Гость (13:23:59 24-10-2025) Кстати там было дешевле, чем в Леманпро.... а что там дешевле то было?
на все ценник - конь, а качество - ОНО!
12:07:51 24-10-2025
Не помню ни одной легенды про Формулу М-2
18:05:26 24-10-2025
Владислав (12:07:51 24-10-2025) Не помню ни одной легенды про Формулу М-2... Просто вы там после "отбоя" не "керасинили" с сотрудницами. ;)
12:27:36 24-10-2025
Маяк...обожраться и не жить
12:40:33 24-10-2025
Падажжите, не закрывайте! Я там даже не был ни разу, хотя два домика построил на огороде.
13:01:22 24-10-2025
Большой толковый словарь русского языка
1.
Легенда
Легендарный рассказ. Легендарное сказание.
2.
Породивший, вызвавший своей необычностью (героизмом, силой и т.п.)много легенд.
Легендарные подвиги. Легендарный город. Легендарная личность.
3.
Неправдоподобный, невероятный, вымышленный.
Легендарные истории.
Наверное имелось ввиду толкование №3.
13:05:55 24-10-2025
В Барнауле собираются закрыть легендарный магазин "Формула М2"
Самый легендарный должник по дебеторке
13:37:38 24-10-2025
Расскажите хоть одну легенду, связанную с этим магазином.
17:57:30 24-10-2025
"То ли еще будет - ой-ой-ой"
19:33:09 25-10-2025
хотела написать про "легендарность", но уже написали
мои, эвакуированные в ВОВ из Украины деды ничего про какой-то магазин М2 не рассказывали.
Про коров на Потоке, про японцев, про великодушие местных к эвакуируемым , даже про медведя на цепи говорили...но про М2 не помню. Что это?
00:44:41 26-10-2025
Гость (19:33:09 25-10-2025) хотела написать про "легендарность", но уже написалимои,... У каждого поколения свои ленегды
23:27:26 25-10-2025
Вот легендарный прораб закрыли на потоке, теперь и М2. Легендарный арсидом тоже пора в утиль.
13:53:53 29-10-2025
Кого вы обманываете!???
Внимание ВСЕХ, особенно прокуратуры и налоговиков!
Формула перехала в Республику на Космонавтов 6Г, под новым юр.лицом/названием но со старыми учредителями и проблемами!
и вопрос от читателей... - А легендарность то в чем? что там такого то он сделал? вот Мария Ра это я понимаю!
1.11.2025 открытие формулыМ2 версия 2. Приходите))))
14:01:06 29-10-2025
ВВП (13:53:53 29-10-2025) Формула перехала в Республику на Космонавтов 6Г Она там уже лет 5 находится.
14:06:38 29-10-2025
Гость (14:01:06 29-10-2025) Она там уже лет 5 находится.... они съехали пол года назад...
14:13:39 29-10-2025
Гость (14:06:38 29-10-2025) они съехали пол года назад...... Давно в той Тьмутаракани не был. Но раньше они там находились же?