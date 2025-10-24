НОВОСТИОбщество

Легендарную "Формулу М2" в Барнауле закроют, чтобы открыть там продуктовый магазин

Впоследствии на участке можно будет возвести жилой комплекс

24 октября 2025, 11:55, ИА Амител

Магазин "Формула М-2" / Фото: 2gis
Магазин "Формула М-2" / Фото: 2gis

В Барнауле собираются закрыть легендарный магазин "Формула М2" по адресу Павловский тракт, 49/3, который долгие годы был одним из главных мест в краевой столице, где можно купить строительные материалы. Об этом сообщает портал "Алтайская недвижимость".

На смену "Формуле" придут новые арендаторы. В частности, переговоры ведет лично директор компании TFKgroup Валерий Власов.

«В распоряжение новых арендаторов поступят 4,7 тыс. кв. метров площадей и территория 1,4 га. Вероятно, торговые площади займет продуктовая сеть "Маяк"», – отмечает издание.

Интересно, что одновременно продают и весь комплекс за 350 миллионов рублей. В объявлении указано, что в помещениях можно развивать арендный бизнес, а также открыть производство, склад или торговые предприятия. 

По словам директора компании TFKgroup Валерия Власова, владелец также может инициировать смену назначения участка и построить там комплекс из трех-четырех жилых многоэтажек.

Магазин

В "Горбатом" доме в Барнауле, где много лет был гастроном, вновь откроют магазин

На месте известного в прошлом гастронома заработает магазин "Монетка"
НОВОСТИОбщество

Барнаул недвижимость магазины

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

12:00:29 24-10-2025

Да никогда она главным местом не была, что за бред. Посредственный магазин с убогим ассортиментом. Закроют - да и пофиг вообще.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:59 24-10-2025

Гость (12:00:29 24-10-2025) Да никогда она главным местом не была, что за бред. Посредст... Кстати там было дешевле, чем в Леманпро.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

21:33:51 24-10-2025

Гость (13:23:59 24-10-2025) Кстати там было дешевле, чем в Леманпро.... Сейчас везде дешевле чем в Лемана про. Зайдите в Знак или Арсенал и сравните

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:07 29-10-2025

Гость (13:23:59 24-10-2025) Кстати там было дешевле, чем в Леманпро.... а что там дешевле то было?
на все ценник - конь, а качество - ОНО!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владислав

12:07:51 24-10-2025

Не помню ни одной легенды про Формулу М-2

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:26 24-10-2025

Владислав (12:07:51 24-10-2025) Не помню ни одной легенды про Формулу М-2... Просто вы там после "отбоя" не "керасинили" с сотрудницами. ;)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:36 24-10-2025

Маяк...обожраться и не жить

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:33 24-10-2025

Падажжите, не закрывайте! Я там даже не был ни разу, хотя два домика построил на огороде.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:22 24-10-2025

Большой толковый словарь русского языка
1.
Легенда
Легендарный рассказ. Легендарное сказание.
2.
Породивший, вызвавший своей необычностью (героизмом, силой и т.п.)много легенд.
Легендарные подвиги. Легендарный город. Легендарная личность.
3.
Неправдоподобный, невероятный, вымышленный.
Легендарные истории.

Наверное имелось ввиду толкование №3.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:55 24-10-2025

В Барнауле собираются закрыть легендарный магазин "Формула М2"

Самый легендарный должник по дебеторке

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:38 24-10-2025

Расскажите хоть одну легенду, связанную с этим магазином.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:30 24-10-2025

"То ли еще будет - ой-ой-ой"

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:09 25-10-2025

хотела написать про "легендарность", но уже написали
мои, эвакуированные в ВОВ из Украины деды ничего про какой-то магазин М2 не рассказывали.
Про коров на Потоке, про японцев, про великодушие местных к эвакуируемым , даже про медведя на цепи говорили...но про М2 не помню. Что это?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:44:41 26-10-2025

Гость (19:33:09 25-10-2025) хотела написать про "легендарность", но уже написалимои,... У каждого поколения свои ленегды

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Necto

23:27:26 25-10-2025

Вот легендарный прораб закрыли на потоке, теперь и М2. Легендарный арсидом тоже пора в утиль.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:53:53 29-10-2025

Кого вы обманываете!???
Внимание ВСЕХ, особенно прокуратуры и налоговиков!

Формула перехала в Республику на Космонавтов 6Г, под новым юр.лицом/названием но со старыми учредителями и проблемами!

и вопрос от читателей... - А легендарность то в чем? что там такого то он сделал? вот Мария Ра это я понимаю!

1.11.2025 открытие формулыМ2 версия 2. Приходите))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:06 29-10-2025

ВВП (13:53:53 29-10-2025) Формула перехала в Республику на Космонавтов 6Г Она там уже лет 5 находится.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:38 29-10-2025

Гость (14:01:06 29-10-2025) Она там уже лет 5 находится.... они съехали пол года назад...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:39 29-10-2025

Гость (14:06:38 29-10-2025) они съехали пол года назад...... Давно в той Тьмутаракани не был. Но раньше они там находились же?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров