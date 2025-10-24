В "Горбатом" доме в Барнауле, где много лет был гастроном, вновь откроют магазин

На месте известного в прошлом гастронома заработает магазин "Монетка"

24 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Магазин "Монетка" в Барнауле / Фото: amic.ru

В известном в Барнауле доме по адресу проспект Социалистический, 78, названном жителями "Горбатый", в ближайшее время откроется магазин. В советское время там долгие годы располагался гастроном. Свое народное название здание получило из-за расположения на участке с крутым уклоном и специфической формы "ступеньками".

Начали строить его в 1973 году, когда одновременно рядом открывались знаковые объекты: два корпуса Алтайского государственного университета. Как писали тогда о здании журналисты, сравнительно крутой рельеф участка обусловил общее композиционное решение здания, каскадами спускающегося вдоль уклона. Живописно и благоустройство двора, разделенного подпорными стенками на отдельные участки на разных уровнях.

В начале 90-х гастроном перестал работать. Потом в разные эпохи там открывались магазины по продаже светильников, элементов декора. Новым арендатором станет известная продуктовая сеть "Монетка". Фасад уже оформлен в фирменном стиле, идут ремонтные работы внутри помещения. Как следует из объявления на входной двери, магазин заработает 29 октября.