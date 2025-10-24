В "Горбатом" доме в Барнауле, где много лет был гастроном, вновь откроют магазин
В известном в Барнауле доме по адресу проспект Социалистический, 78, названном жителями "Горбатый", в ближайшее время откроется магазин. В советское время там долгие годы располагался гастроном. Свое народное название здание получило из-за расположения на участке с крутым уклоном и специфической формы "ступеньками".
Начали строить его в 1973 году, когда одновременно рядом открывались знаковые объекты: два корпуса Алтайского государственного университета. Как писали тогда о здании журналисты, сравнительно крутой рельеф участка обусловил общее композиционное решение здания, каскадами спускающегося вдоль уклона. Живописно и благоустройство двора, разделенного подпорными стенками на отдельные участки на разных уровнях.
В начале 90-х гастроном перестал работать. Потом в разные эпохи там открывались магазины по продаже светильников, элементов декора. Новым арендатором станет известная продуктовая сеть "Монетка". Фасад уже оформлен в фирменном стиле, идут ремонтные работы внутри помещения. Как следует из объявления на входной двери, магазин заработает 29 октября.
Чертовски приятно, что остались люди, которые помнят "Горбатый", пентагон, чулок, сковородку и проч.
Гость (09:51:02 24-10-2025) Чертовски приятно, что остались люди, которые помнят "Горбат... ну еще пока не всех маразм с деменцией догнал.. но это пока
Гость (09:51:02 24-10-2025) Чертовски приятно, что остались люди, которые помнят "Горбат... А чулок?то что не припомню?
Гость (11:11:37 24-10-2025) А чулок?то что не припомню?... Ресторан Ленина, 80
Гость (09:51:02 24-10-2025) Чертовски приятно, что остались люди, которые помнят "Горбат... Когда-то на месте Горбатого находились частные дома. Запомнилось высокое черное крыльцо входа в большой деревянный дом. Сталинка на Димитрова – Соцпроспекте уже была. Где сейчас Турина гора, располагался «Гастроном на горочке», как называли местные жители. Мы с соседской девочкой Таней пили сок, наливаемый из стеклянных конусов. Рядом стояла тарелка с солью и ложечкой, желающие могли добавить в томатный сок. Танин папа употреблял что-то другое, там были разные напитки на розлив. Но официально он водил детей пить сок. Мы жили в соседнем дворе.
Гость (09:51:02 24-10-2025) Чертовски приятно, что остались люди, которые помнят "Горбат... еще был магазин Сотый и пельменная рядом
Гость (14:42:42 24-10-2025) еще был магазин Сотый и пельменная рядом... А еще был "Сороковой", но вот его уже точно никто не помнит. Эх, время-время, как ты безжалостно..
Гость (09:51:02 24-10-2025) Чертовски приятно, что остались люди, которые помнят "Горбат... В чулке бывал!
"Сотый" ещё, Пруды-короли...
Гость (11:39:47 24-10-2025) "Сотый" ещё, Пруды-короли...... Вообще-то ВРЗ-Короли были!)
Гость (11:53:06 24-10-2025) Вообще-то ВРЗ-Короли были!) ... ,магазин стеклянный на соц.проспекте. О чем вы говорите? Пентагон короли.
Гость (11:53:06 24-10-2025) Вообще-то ВРЗ-Короли были!) ... Не путай! Осипуха короли всегда была!
«Тридцатый» — продуктовый магазин «Новинка», располагался на проспекте Ленина напротив мединститута.
«Сотый» — гастроном, находился на площади Советов, напротив фонтанов.
«Семь ступенек» — гастроном в здании гостиницы «Алтай», официального названия не имел, но так его называли в народе — по числу ступеней в крыльце.
«Горбатый» — гастроном на Социалистическом проспекте, открывшийся в начале 1980-х годов, так его прозвали из-за формы дома.
«Горелый» — маленький продуктовый магазин, находился на углу Социалистического проспекта и улицы Пролетарской, так его прозвали из-за пожаров.
«Под Шпилем» — известный и популярный гастроном, располагался на площади Октября.
123 (12:36:49 24-10-2025) «Тридцатый» — продуктовый магазин «Новинка», располагался на... Точно!
123 (12:36:49 24-10-2025) «Тридцатый» — продуктовый магазин «Новинка», располагался на... а "Красный"? Как ни пытались его переименовать в "Юбилейный", не прижилось. Вообще ничего юбилейного, явно не барнаульский топоним. Парк "Юбилейный" - нет(!!!), Пороховой или уж иногда называли Березовая роща. Вроде "Новый рынок" тоже пытались обозвать "Юбилейным", даже вывеску делали, но мимо!
А никто не хочет объяснить, почему фасад запоганили? Согласовано ли? И с кем?
На Северо-Западной было кафе «Лада», в том же доме гастроном. Кафе просуществовало недолго, но магазин продолжали так называть длительное время. Теперь там, разумеется, «Маришка».
"Горбатый" ещё называли "коленвалом".. .так по-крайней мере я помню из детства... ну и "горелый" возле 27-ой (старой, что на Соце) - традиционно горел на моей памяти несколько раз..
ЦэКа - центральный кабак. Ресторан в гостинице Центральная. Аббревиатура по тем временам крамольная. Потому что в СССР ЦК называли центральный комитет КПСС, возглавляемый Генеральным секретарем.