Леонида Якубовича пригласили прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе

Жительница Барнаула вручила телеведущему архивное фото судна, а также алтайские мед, чай и тыкву

26 октября 2025, 19:56, ИА Амител

Леонид Якубович / Фото: скриншот из программы "Поле чудес" на Первом канале

Жительница Барнаула Ольга Мачина стала участницей шоу "Поле чудес" и пригласила его ведущего Леонида Якубовича на теплоходную прогулку по Телецкому озеру. Выпуск программы показали по Первому каналу.

«Я работаю в туризме и приглашаю Вас к нам, на Телецкое озеро, прокатиться на теплоходе», – сказала она.

Менеджер теплохода "Пионер Алтая" Ольга Мачина попала на передачу с третьей попытки. Во время игры она не только пригласила Якубовича на прогулку по Телецкому озеру, но и вручила ему архивную фотографию судна, а также алтайские мед, чай и тыкву со своей дачи.

В ответ Якубович сказал, что был на Алтае уже очень давно.

В этом выпуске также выступили барнаульские танцоры – участники студии старинного танца "Северная сторона". На сцене они исполнили фрагмент Богемской национальной польки.

Фото: кадры из выпуска

Кхм...

20:09:24 26-10-2025

Зимой, по Телецкому, да на теплоходе, запряжённом в маралов... Блеск!
🤣

Гость

20:12:57 26-10-2025

Кхм... (20:09:24 26-10-2025) Зимой, по Телецкому, да на теплоходе, запряжённом в маралов.... Якубович сможет приехать на Телецкое только зимой?

Александр

20:48:31 26-10-2025

Якубговичу оно не нать совсем...

Гость

05:44:28 27-10-2025

Посмотрите Якубович на деревни, на дома без крыш, оставленные отчаявшимися жителями.

