Лидер алтайских бардов Олег Пронин скончался в Барнауле

Музыкант ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком

11 августа 2025, 16:45, ИА Амител

Советский и российский исполнитель, автор песен, один из лидеров отечественного бардовского движения Олег Пронин умер в Барнауле на 65-м году жизни. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте".

«Невозможно поверить теперь в этот мир без Олега Пронина, но теперь он будет смотреть на нас оттуда, из-за черты, где, дай Бог, ему будет легко и не больно», – говорится в публикации.

По информации aif.ru, бард долгое время боролся с раком. Прощание с Прониным состоится 12 августа с 11 до 13 часов в храме Четырнадцати тысяч Вифлеемских младенцев-мучеников на территории комплекса Иоанна Богослова. Похоронят музыканта на Булыгинском кладбище.

Олег Пронин родился 9 декабря 1960 года. Окончил барнаульскую школу № 42 в 1978 году. В среде бардов стал известен еще в 80-е: по его инициативе было основано несколько музыкальных фестивалей, которые проводятся и по сей день. Незадолго до смерти Пронин хотел создать творческий дом в Барнауле, в котором музыканты могли бы репетировать, проводить концерты и устраивать фестивали. Вне музыкальной жизни Пронин был успешным адвокатом.