Лидер алтайских бардов Олег Пронин скончался в Барнауле
Музыкант ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком
11 августа 2025, 16:45, ИА Амител
Советский и российский исполнитель, автор песен, один из лидеров отечественного бардовского движения Олег Пронин умер в Барнауле на 65-м году жизни. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте".
«Невозможно поверить теперь в этот мир без Олега Пронина, но теперь он будет смотреть на нас оттуда, из-за черты, где, дай Бог, ему будет легко и не больно», – говорится в публикации.
По информации aif.ru, бард долгое время боролся с раком. Прощание с Прониным состоится 12 августа с 11 до 13 часов в храме Четырнадцати тысяч Вифлеемских младенцев-мучеников на территории комплекса Иоанна Богослова. Похоронят музыканта на Булыгинском кладбище.
Олег Пронин родился 9 декабря 1960 года. Окончил барнаульскую школу № 42 в 1978 году. В среде бардов стал известен еще в 80-е: по его инициативе было основано несколько музыкальных фестивалей, которые проводятся и по сей день. Незадолго до смерти Пронин хотел создать творческий дом в Барнауле, в котором музыканты могли бы репетировать, проводить концерты и устраивать фестивали. Вне музыкальной жизни Пронин был успешным адвокатом.
17:08:36 11-08-2025
Надо же, и Мордвинов так же.
17:37:46 11-08-2025
Царство небесное! Хорошему человеку!
18:00:59 11-08-2025
Очень жалко. Хороший был человек. Царствие небесное. Соболезнования родным и близким.
19:48:11 11-08-2025
19 лет проработал адвокатом в Барнауле. Про него даже не слышал. Что такое успешный адвокат так и не понял. Есть список неуспешных адвокатов? Возможно я там. Работал адвокатом я с 2000 по 2019 год.
21:45:21 11-08-2025
Гость (19:48:11 11-08-2025) 19 лет проработал адвокатом в Барнауле. Про него даже не слы... Видимо, вы и есть неуспешный адвокат. Работаю с 2015 года, все знали Олега Пронина
16:49:54 12-08-2025
Поехал на Булыгинское кладбище, а дороги туда вообще нет, ямы во всю дорогу, лужи с пол метра глубиной