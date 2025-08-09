Скончался народный артист России Иван Краско

Актер умер на 95-м году жизни

09 августа 2025, 16:41, ИА Амител

Иван Краско / Фото: Пименов Роман / ТАСС

Народный артист России, актер Иван Краско умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, – значит ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши», – написал он в соцсетях.

Как пишет Shot, причиной смерти артиста стал рак. Согласно информации источника, актера увезли в реанимацию с его дачи в Грузино 1 августа. Также, по данным Telegram-канала, два года назад Краско пережил инсульт, после чего не чувствовал всю левую часть тела и лица.

Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Стал первым обладателем звания "Народный артист России". За свою жизнь снялся более чем в ста фильмах, среди которых "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Сын полка", "Тарас Бульба", "Мастер и Маргарита" и многие другие.