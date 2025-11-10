Лидер алтайских социалистов помог жителям Затона решить проблему с газом

На личном приеме депутату также пожаловались на плохое состояние дорог в поселке и индексацию пенсий работающим пенсионерам

10 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Александр Терентьев на личном приеме граждан в Барнауле / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

6 ноября в Барнауле прошел личный прием граждан с депутатом Госдумы, лидером регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александром Терентьевым. Обращения касались трех тем: газификации в Затоне, состояния дорог и индексации пенсий работающим пенсионерам.

Газ пришел в Затон

Жители поселка Затон пришли на встречу, чтобы лично поблагодарить депутата. По их словам, вопрос газификации оставался нерешенным несколько лет: подключение к сети обещали завершить еще к концу 2023 года, однако работы не начинались, и более двух тысяч человек продолжали жить без газа.

В июле 2024 года жители обратились к Александру Терентьеву. После его запросов в Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края, прокуратуру региона и в адрес компании "Газпром газораспределение Барнаул" прокуратура вынесла представление руководству организации за срыв сроков. В итоге строительство газораспределительных линий ускорилось. Теперь газ есть у каждого, люди очень благодарны.

Дороги отсутствуют – только грязь

Жители Затона подняли еще один вопрос – состояние дорог в переулке Рыбацком и на улице Озерной. По их словам, покрытие отсутствует, и в непогоду люди буквально идут по колено в грязи.

Александр Терентьев попросил предоставить фотографии дороги и письменное обращение. Эти материалы он направит в ответственные ведомства для решения вопроса.

Всего тысяча рублей

Жительница Барнаула обратилась с жалобой на низкую индексацию пенсии. Она имеет трудовой стаж не менее 47 лет, большую часть жизни отработала в селе. Затем после выхода на пенсию переехала в Барнаул, какое-то время не работала, а потом вновь продолжила трудовую деятельность. Однако прибавка составила одну тысячу рублей. Такой результат заявительница считает необоснованно низким.

Помощники депутата помогли женщине оформить официальное заявление. Александр Терентьев направит запрос в Социальный фонд России по Алтайскому краю, чтобы проверить правильность начисления.

Депутат также напомнил, что партия "Справедливая Россия" выступила с законодательной инициативой: вернуть все недополученные суммы индексации работающим пенсионерам. Соответствующий проект уже направили председателю правительства Михаилу Мишустину.