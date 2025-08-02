Ливни с грозами и градом настигнут Алтайский край 2 августа

Воздух прогреется до +31 градуса

02 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

2 августа в Алтайском крае ожидаются ливни, град и грозы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса.

На большей части территории пройдут кратковременные дожди и грозы, при которых возможны сильные дожди, ливни и град.

Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 17-22 м/с.