Ливни с грозами и градом настигнут Алтайский край 2 августа
Воздух прогреется до +31 градуса
02 августа 2025, 06:00, ИА Амител
Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
2 августа в Алтайском крае ожидаются ливни, град и грозы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса.
На большей части территории пройдут кратковременные дожди и грозы, при которых возможны сильные дожди, ливни и град.
Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 17-22 м/с.
Зачем писать эти прогрнозы? В 90 процентах случаев они не сбываются.