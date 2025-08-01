Ливни с градом и чрезвычайная пожароопасность ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время

Жителей региона просят быть осторожнее

01 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com

Непогода и чрезвычайная пожароопасность прогнозируются в Алтайском крае со 2 августа, сообщили в МЧС региона.

«Днем 2 августа и сутки 3 августа 2025 ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 2 по 4 августа местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого, максимального класса и сохранится высокая (четвертого класса).

Жителей просят не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, не позволять детям играть с огнем.

Кроме того, при сильном ветре призывают укрыться в капитальных зданиях, обходить рекламные щиты и деревья, а также избегать водоемов и открытых пространств. Внимательными следует быть и водителям.