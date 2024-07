Love, Aristocrat, Teledvushechka: как сибиряки чаще всего называют свою сеть

"Любовные" названия оказались популярнее всех

Tele2* обнаружила, что клиенты, которые воспользовались услугой "Назовите сеть по-своему" в Алтайском крае и других сибирских регионах, чаще всего выбирают слово Love*. Тема любви оказалась даже более популярной, чем имена и фамилии.

Услуга "Назовите сеть по-своему" позволяет персонализировать свой телефон, выбирая яркое, легкое и запоминающееся слово или фразу для отображения вместо стандартного названия Tele2.

Это может быть имя дорогого человека, прозвище питомца, необычный хештег или просто забавный статус.

В Сибири каждый четвертый клиент, воспользовавшийся услугой, назвал свою сеть словом Love. Часто это целые фразы, выражающие любовь, например, I love you*, I love Maxim", I love my mommy*, Love yourself*.

Такие названия популярны среди всех клиентов, вне зависимости от пола и возраста, но женщины выбирают их немного чаще.

Имена и фамилии, а также отчества занимают второе место по популярности (13%). Этот вариант чаще выбирают мужчины. Также в тройку лидеров входят наименования, связанные с брендом Tele2 (около 7%). Самые известные из них – Tele2 Love, Tele2 Premium* и уменьшительно-ласкательные формы Teledvushka* и Teledvushechka*. На четвертом месте – названия, состоящие из цифр и символов (6%).

Сибирские клиенты Tele2 также называют сети в честь:

различных животных;

музыкальных групп;

исполнителей;

компьютерных игр;

персонажей аниме.

Некоторые названия являются общеупотребительными фразами, такими как Memento Mori* и No Pasaran*, а также характеристиками, например, Suetolog*, Young* и Aristocrat*. Менее 4% названий, созданных сибиряками, содержат ругательства и вульгаризмы.

Услуга "Назовите сеть по-своему" наиболее востребована среди клиентов в возрасте 35-45 лет. Молодежь до 35 лет предпочитает давать своим телефонам уникальные имена и фамилии, а люди старше 50 лет часто выбирают комбинации из цифр.

Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года. Компания сохранит основные принципы своего прежнего бренда: нестандартный подход, стремление понять потребности клиентов и предоставлять им понятные и прозрачные услуги.

