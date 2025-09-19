Лучшим лесным пожарным страны стал участник из Ханты-Мансийска

В трехдневных соревнованиях за победу боролись 26 конкурсантов из 19 регионов России

19 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Смотр-конкурс "Лучший лесной пожарный" / Фото: t.me/minleskrsk

В Красноярске подошел к концу общероссийский смотр-конкурс "Лучший лесной пожарный – 2025" с участием зарубежных специалистов, рассказали в региональном Министерстве природных ресурсов.

По результатам трехдневных состязаний лучшим был признан Евгений Агеев, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ. Валерий Романов из Республики Коми занял второе место, а Динарт Зиятдинов из Татарстана стал третьим.

Всего 26 специалистов из 19 регионов России, простирающихся от Сахалина до Архангельска, а также из Белоруссии и Армении боролись за звание лучшего лесного пожарного в стране.

В заключительный день соревнований участникам предстояло пройти сложнейшее испытание – полосу препятствий, имитирующую реальные условия тушения лесных пожаров. Они преодолевали завалы из поваленных деревьев, распиливали сухостои бензопилой, подавляли очаги пламени с использованием ранцевого огнетушителя и мотопомпы.