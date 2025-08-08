Лукашенко предложил новый план мирных переговоров между Россией и Украиной

По его словам, важны взаимные уступки

08 августа 2025, 20:10, ИА Амител

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Александр Лукашенко в интервью журналу Time изложил свое видение возможного мирного процесса между Россией и Украиной, сообщает РБК.

По его словам, ключом к окончательному прекращению конфликта могут стать переговоры с взаимными уступками, после которых стороны смогут гарантировать отсутствие военных действий в будущем.

«Если провести переговоры разумно, сделав взаимные уступки по заранее определенным вопросам, Россия и Украина больше никогда не будут воевать», – подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко предложил конкретный механизм достижения перемирия, отметив, что Владимир Путин может согласиться на временное воздушное перемирие при условии аналогичного шага со стороны Украины. В качестве оптимального формата он видит трехсторонние переговоры с участием США.

«Нужно собраться втроем – Путин, Трамп и Зеленский. В первый день обсудить российско-американские отношения, во второй – украинский вопрос. И вынести на стол конкретное предложение по воздушному перемирию», – пояснил белорусский президент.

При этом Лукашенко критически оценивает текущую позицию США, напомнив, что еще во время минских переговоров настаивал на необходимости американского участия.

Особое внимание в интервью уделено ультиматуму Дональда Трампа, который изначально отводил 50 дней на урегулирование конфликта, но затем сократил срок до десяти дней. По его словам, в случае невыполнения требований после 8 августа последуют 100%-е вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. Москва, в свою очередь, последовательно считает западные санкции незаконными.

«У нас есть 50 дней, чтобы остановить войну. Первое – прекратить запуски ракет и дронов. Второе – полностью прекратить огонь. И только затем можно договариваться о мире", – заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу.