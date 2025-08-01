НОВОСТИПолитика

Лукашенко прибыл в Россию для встречи с Путиным

Главы государств проведут переговоры на острове Валаам

01 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В аэропорту Лукашенко встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По информации пресс-службы главы Белоруссии, встреча президентов пройдет в формате один на один. Местом переговоров станет остров Валаам.

Как отмечает ТАСС, белорусский лидер рассчитывает обсудить с Путиным развитие двусторонних отношений между странами, союзные проекты, международную повестку и региональную безопасность.

Ранее главы государств встречались в конце июня в Минске на Евразийском экономическом форуме.

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru

Комментарии 3

Avatar Picture
Кхм...

18:26:17 01-08-2025

Деньги кончились...
😁

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:20 01-08-2025

За слоном припёрся, 100/пудово

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:40:12 01-08-2025

Гость (18:52:20 01-08-2025) За слоном припёрся, 100/пудово... да пусть обоих забирает...про трамваи наверно беседуют...

  1 Нравится
Ответить
