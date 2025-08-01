Лукашенко прибыл в Россию для встречи с Путиным
Главы государств проведут переговоры на острове Валаам
01 августа 2025, 17:15, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
В аэропорту Лукашенко встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По информации пресс-службы главы Белоруссии, встреча президентов пройдет в формате один на один. Местом переговоров станет остров Валаам.
Как отмечает ТАСС, белорусский лидер рассчитывает обсудить с Путиным развитие двусторонних отношений между странами, союзные проекты, международную повестку и региональную безопасность.
Ранее главы государств встречались в конце июня в Минске на Евразийском экономическом форуме.
18:26:17 01-08-2025
Деньги кончились...
😁
18:52:20 01-08-2025
За слоном припёрся, 100/пудово
22:40:12 01-08-2025
Гость (18:52:20 01-08-2025) За слоном припёрся, 100/пудово... да пусть обоих забирает...про трамваи наверно беседуют...