Главы государств проведут переговоры на острове Валаам

01 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В аэропорту Лукашенко встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По информации пресс-службы главы Белоруссии, встреча президентов пройдет в формате один на один. Местом переговоров станет остров Валаам.

Как отмечает ТАСС, белорусский лидер рассчитывает обсудить с Путиным развитие двусторонних отношений между странами, союзные проекты, международную повестку и региональную безопасность.

Ранее главы государств встречались в конце июня в Минске на Евразийском экономическом форуме.