Любителей спорта приглашают на открытую тренировку хоккеистов "Динамо-Алтая"
Занятие состоится 3 августа в Бийске
31 июля 2025, 15:30, ИА Амител
Барнаульский хоккейный клуб "Динамо-Алтай" проведет открытую тренировку для всех желающих. Занятие пройдет на льду бийской арены "Прогресс" 3 августа в 18:30.
Болельщики смогут увидеть тренировочный матч команды, а также посмотрят, как спортсмены готовятся к новому сезону.
После занятия будет организована автограф-сессия с игроками "Динамо-Алтая".
Напомним, сейчас барнаульские хоккеисты находятся на двухнедельном предсезонном сборе в Бийске.
В столицу Алтайского края они вернутся в начале августа. Здесь на льду "Титов-Арены" с 12-го по 14-е число пройдет предсезонный турнир "Кубок губернатора Алтайского края". В нем также поучаствуют красноярский "Сокол" и "Торпедо" Усть-Каменогорск.
