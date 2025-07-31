Любителей спорта приглашают на открытую тренировку хоккеистов "Динамо-Алтая"

Занятие состоится 3 августа в Бийске

31 июля 2025, 15:30, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru

Барнаульский хоккейный клуб "Динамо-Алтай" проведет открытую тренировку для всех желающих. Занятие пройдет на льду бийской арены "Прогресс" 3 августа в 18:30.

Болельщики смогут увидеть тренировочный матч команды, а также посмотрят, как спортсмены готовятся к новому сезону.

После занятия будет организована автограф-сессия с игроками "Динамо-Алтая".

Напомним, сейчас барнаульские хоккеисты находятся на двухнедельном предсезонном сборе в Бийске.

В столицу Алтайского края они вернутся в начале августа. Здесь на льду "Титов-Арены" с 12-го по 14-е число пройдет предсезонный турнир "Кубок губернатора Алтайского края". В нем также поучаствуют красноярский "Сокол" и "Торпедо" Усть-Каменогорск.