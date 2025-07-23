"Людей нужно любить": путь от студента до управления бизнесом из трех тысяч человек

Новый выпуск программы "Они учились в АГУ" на радио Business FM Барнаул

Директор группы компаний "Селфстроит" Кирилл Овсянников / Фото: amic.ru

Руководитель группы компаний "Селфстроит" Кирилл Овсянников – еще один герой программы "Они учились в "АГУ" на радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Предприниматель трижды учился в Алтайском госуниверситете, постепенно повышая квалификацию в сфере экономики и бизнес-управления. Классический вуз выбирал сознательно: в детстве любил математику и искал возможность приложить знания к практике. Как из простого оценщика стать главой строительного бизнеса и руководить огромным предприятием – в материале amic.ru.

Овсянников Кирилл Сергеевич – выпускник Алтайского государственного университета. В 2013 году с отличием окончил бакалавриат экономического факультета по специальности "Антикризисное управление", а позже – и магистратуру по направлению "Инновационный менеджмент". Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров. С 2025 года занимает должность генерального директора группы компаний "Селфстроит", на счету которой около 25 строительных объектов в Алтайском крае и Республике Алтай. Сейчас ведет работу над масштабным проектом "Город гор": это более ста зданий, включая детские сады, школы и другую социальную инфраструктуру.

Темы выпуска

Business FM Барнаул и amic.ru собрали главные моменты из воспоминаний предпринимателя.

АГУ – это фундамент

– АГУ для меня – это тот фундамент, на который я опираюсь в своей жизни. И это то образование, то воспитание, та теплота людей, которые нас окружали в самом начале нашей взрослой жизни и после выпускного.

Старт и толчок

– Когда я окончил школу, я уже тогда понимал, что мне нравится математика. Не просто математика в отрыве от жизни, как наука, мне нравилась экономика. Я поступил в АГУ в 2008 году на экономический факультет, на специальность "Антикризисное управление".

Со второго курса я уже работал помощником оценщика в оценочной компании. С простой работы начинал, а за четыре года я стал профессиональным оценщиком.

Сейчас занимаюсь стройкой – это самое огромное количество бизнес-процессов, которые можно бесконечно настраивать, улучшать.

Кирилл Овсянников в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул / Фото: amic.ru

Хороший человек из пластичной глины

– Преподаватели не просто нас учили, ставили оценки. Очень бережно к нам относились, поддержка была очень серьезная. Пытались из нас, ребятишек, из этой такой пластичной глины слепить правильного руководителя, правильного менеджера, хорошего человека.

Синергетический эффект

– В процессе образования ты получаешь не только знания, получаешь еще и опыт своих сверстников. И вот этот нетворкинг, который возникает после каждого получения образования, знаний, дает синергетический эффект.

АГУ воспитал такие ценности, как "требуйте от других не больше, чем от себя". Делаешь сегодня больше, получишь завтра другой результат.

Кирпичик в фундамент будущего

– Любой бизнес, любое дело – это, прежде всего, те люди, которые каждый день кладут кирпичик в фундамент нашего будущего. Я руковожу группой компаний. Вместе с подрядчиками, со всеми рабочими – это порядка трех тысяч человек. Очень важно ценить людей, любить людей. Любой бизнес, любое дело – это, прежде всего, те люди, которые каждый день кладут кирпичик в фундамент нашего будущего. Проявление как раз таки этого созидательного труда, начиная от чертежа и заканчивая жилым домом, – это то, чем мы сегодня занимаемся.

Подробнее о воспоминаниях выпускника АлтГУ слушайте в аудиофайле