"Портал в другое измерение". Бизнесмен Виталий Смокотин о студенчестве и учебе в АлтГУ
Выпускники классического вуза вспоминают университетские годы
10 июля 2025, 08:00, ИА Амител
Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул запустила новую рубрику "Они учились в АГУ". Ставшие ныне известными в предпринимательстве и других сферах люди когда-то учились в Алтайском государственном университете. Они учились в АГУ, а теперь меняют мир и вдохновляют других. Первым гостем радио стал предприниматель Виталий Смокотин. Предлагаем читателям amic.ru послушать его воспоминания о первом "бизнесе" и годах студенчества.
Смокотин Виталий Владимирович. В 1997-м окончил экономический факультет Алтайского госуниверситета по специальности "Финансы, кредит и денежное обращение". Собственным бизнесом занялся в середине 1990-х годов, а в 1999-м с двумя партнерами основал компанию "Мартика" для массового производства хозтоваров из пластмассы. Новое предприятие постепенно завоевало рынок СФО, а с 2003 года началась отгрузка продукции в Москву. Сегодня на предприятии трудятся более 600 человек.
О первом бизнесе
"В 14 лет мы с товарищем занялись предпринимательской деятельностью. Тогда были популярны видеосалоны и календари с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и другими киноактерами и киногероями. У товарища был дома видеомагнитофон. Мы перефотографировали с телевизора кадры из видео, обрабатывали и затем распечатывали. У нас была фотолаборатория. Мы все это делали сами. И продавали в школе из дипломата".
О том, что такое университет
"Если жизнь – слоеный пирог, то университет – это достаточно высокий слой".
"АГУ – это некий телепорт, портал в другое измерение".
Как университет влияет на будущее
"Университет дает шанс кем-то стать. Попадая туда – попадаем в определенный социум. Ты приходишь туда вместе с другими ребятами, вы учитесь четыре-пять лет, влияете друг на друга. Уверен, АГУ выпускает лучших людей…
Мы учились в то время, когда надо было уметь добывать информацию...
У нас в миссии компании записано: "Мы делаем быт удобным и красивым". Конечно, ведра и разделочные доски – вещи простые. Они не запускают человека в космос, но они изменяют мир к лучшему".
Подробнее о воспоминаниях выпускника АГУ слушайте в аудиофайле.
08:54:10 10-07-2025
... в таком случае - Шинный, это и есть другое измерение !!!!
09:08:57 10-07-2025
агу эф 2002-2007 гг.
по итогу - бесполезная трата родительских денег и своего времени.
для справки сдавал только там, где преподаватели не ставили автомат, принципиально и никому.
все остальные сессии - автоматы и полуавтоматы.
16:31:58 10-07-2025
Гость (09:08:57 10-07-2025) агу эф 2002-2007 гг.по итогу - бесполезная трата родител... посмотрите на студентов и общагу АГУ! это шок.
09:53:49 10-07-2025
всем таким успешным из 90-х надо перво на перво задавать вопрос - "А кто твои родители ?" и всё сразу становится ясным и говорить становится не о чем.
16:52:05 10-07-2025
! (09:53:49 10-07-2025) всем таким успешным из 90-х надо перво на перво задавать воп... ну и кто же у Виталия родители? смутило слово "видеомагнитофон".
Мне 50, видак есть с 12 моих лет, фотолаб. с рождения была и по сию пору имеется, я очень средний гражданин с обычными родителями и доходом около 300 000 мес.