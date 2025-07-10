"Портал в другое измерение". Бизнесмен Виталий Смокотин о студенчестве и учебе в АлтГУ

Выпускники классического вуза вспоминают университетские годы

10 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Виталий Смокотин и Ирина Прокофьева / Фото: amic.ru

Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул запустила новую рубрику "Они учились в АГУ". Ставшие ныне известными в предпринимательстве и других сферах люди когда-то учились в Алтайском государственном университете. Они учились в АГУ, а теперь меняют мир и вдохновляют других. Первым гостем радио стал предприниматель Виталий Смокотин. Предлагаем читателям amic.ru послушать его воспоминания о первом "бизнесе" и годах студенчества.

Смокотин Виталий Владимирович. В 1997-м окончил экономический факультет Алтайского госуниверситета по специальности "Финансы, кредит и денежное обращение". Собственным бизнесом занялся в середине 1990-х годов, а в 1999-м с двумя партнерами основал компанию "Мартика" для массового производства хозтоваров из пластмассы. Новое предприятие постепенно завоевало рынок СФО, а с 2003 года началась отгрузка продукции в Москву. Сегодня на предприятии трудятся более 600 человек.

Виталий Смокотин/ фото: amic.ru

О первом бизнесе

"В 14 лет мы с товарищем занялись предпринимательской деятельностью. Тогда были популярны видеосалоны и календари с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и другими киноактерами и киногероями. У товарища был дома видеомагнитофон. Мы перефотографировали с телевизора кадры из видео, обрабатывали и затем распечатывали. У нас была фотолаборатория. Мы все это делали сами. И продавали в школе из дипломата".

О том, что такое университет

"Если жизнь – слоеный пирог, то университет – это достаточно высокий слой".

"АГУ – это некий телепорт, портал в другое измерение".

Виталий Смокотин и Ирина Прокофьева/ фото: amic.ru

Как университет влияет на будущее

"Университет дает шанс кем-то стать. Попадая туда – попадаем в определенный социум. Ты приходишь туда вместе с другими ребятами, вы учитесь четыре-пять лет, влияете друг на друга. Уверен, АГУ выпускает лучших людей…

Мы учились в то время, когда надо было уметь добывать информацию...

У нас в миссии компании записано: "Мы делаем быт удобным и красивым". Конечно, ведра и разделочные доски – вещи простые. Они не запускают человека в космос, но они изменяют мир к лучшему".

