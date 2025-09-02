В ближайшие часы мощность геомагнитных колебаний будет увеличиваться

02 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба. По данным ученых, она достигает уровня G3 (сильные). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозам специалистов, геомагнитный индекс в ближайшие часы будет расти:

«На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3», – сказано в публикации.

Ученые отмечают, что из-за геомагнитных возмущений на Земле сформируется зона полярных сияний. В основном она затронет скандинавские страны и Канаду. Над территорией России не успел сформироваться полярный овал достаточной интенсивности. Однако на северо-западе страны все же возможны отдельные наблюдения.

Согласно прогнозу на ближайшие сутки, своего пика возмущения в магнитосфере Земли достигнут в период с 09:00 до 12:00 по московскому времени. Их мощность приблизится к семи баллам, что позволит называть магнитную бурю сильной. Однако уже на следующий день, 3 сентября, геомагнитных бурь не ожидается. Состояние магнитосферы будет возбужденным, но геомагнитный шторм, по предварительным данным, обойдет планету стороной.

Как уберечь себя от магнитной бури?

Врачи советуют не придавать магнитным бурям слишком большого значения. Влияние космической непогоды на человеческий организм до сих пор не доказано. Поэтому медики советуют придерживаться общих рекомендаций по поддержанию тонуса: высыпаться, пить достаточно воды, не злоупотреблять жирной пищей и больше двигаться.