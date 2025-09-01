К нашей планете приближаются массивные выбросы плазмы

01 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Выбросы солнечной плазмы / Фото: Лаборатория солнечной астрномии ИКИ и ИСЗФ

2 сентября на Земле с высокой долей вероятности разразится мощная магнитная буря. Таким прогнозом поделились ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Причиной станет выброс плазмы, который совсем скоро столкнется с нашей планетой. Ожидается, что буря может продлиться больше суток.

О том, насколько большой будет мощность магнитной бури и когда магнитосфера Земли вновь успокоится, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 2 сентября 2025 года ожидается магнитная буря? Да. Согласно математическим расчетам, опубликованным на сайте лаборатории , вероятность магнитной бури 2 сентября крайне высока – 85%. При этом ученые отмечают, что геомагнитные возмущения начнутся еще 1 сентября около 23:00 по московскому времени. Ожидается, что буря точно продлится весь день 2 сентября.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 2 сентября 2025 года? На пике мощность геомагнитных ударов плотную приблизится к 7 баллам. По классификации, которую используют ученые, это означает сильную магнитную бурю. В остальное время мощность геомагнитных возмущений будет держаться примерно на среднем уровне (G2). Ученые отмечают, что бури такой мощности могут сказаться на работе некоторой техники. «Согласно шкале космической погоды NOAA, бури данного уровня являются сильными и способны приводить, в числе прочего, к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могу быть видны до средних широт в 50-55 градусов», – говорится в сообщении

3 Когда ожидается пик магнитной бури 2 сентября 2025 года? По данным ученых, пик магнитной бури придется на полдень 2 сентября. Время – московское.

4 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Точное время неизвестно, но специалисты ожидают, что эта магнитная буря продлится не меньше чем 30–45 часов. Так что геомагнитная обстановка успокоится не раньше чем на следующий день, 3 сентября.