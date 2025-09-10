"Махнула хвостом и затаилась". Змея заползла под автомобиль во Владивостоке. Видео
Змей все чаще замечают в городе
10 сентября 2025, 11:40, ИА Амител
Во Владивостоке в начале сентября жители все чаще замечают змей на улицах города. Рептилии выползают на дороги и прячутся от людей под припаркованными автомобилями. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Как сообщают очевидцы, одна из змей попала в объектив камеры на улице Никифорова. Животное скрылось под машиной, после того как заметило движение людей.
«Специалисты объясняют подобное поведение изменением погодных условий. При понижении температуры змеи ищут теплые и защищенные места, что нередко приводит их в городскую среду», – сообщает Telegram-канал.
Власти и экологи рекомендуют жителям соблюдать осторожность и не пытаться самостоятельно ловить рептилий при встрече с ними.
Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка из Барнаула была срочно госпитализирована после укуса гадюки во время семейной поездки к водопаду Че-Чкыш в Чемальском районе.
12:42:59 10-09-2025
Вот интересно, ремень ГРМ из змеи, как долго будет ходить?
13:47:47 10-09-2025
это очень важная новость о которой должен знать каждый человек в алтайской крае)