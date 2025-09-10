"Махнула хвостом и затаилась". Змея заползла под автомобиль во Владивостоке. Видео

Змей все чаще замечают в городе

10 сентября 2025, 11:40, ИА Амител

Змея заползла под автомобиль / Кадр из видео: Amur Mash

Во Владивостоке в начале сентября жители все чаще замечают змей на улицах города. Рептилии выползают на дороги и прячутся от людей под припаркованными автомобилями. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Как сообщают очевидцы, одна из змей попала в объектив камеры на улице Никифорова. Животное скрылось под машиной, после того как заметило движение людей.

«Специалисты объясняют подобное поведение изменением погодных условий. При понижении температуры змеи ищут теплые и защищенные места, что нередко приводит их в городскую среду», – сообщает Telegram-канал.

Власти и экологи рекомендуют жителям соблюдать осторожность и не пытаться самостоятельно ловить рептилий при встрече с ними.

