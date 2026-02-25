Максим Сабына возглавил Первомайский район

Ранее он возглавлял администрацию Центрального района Барнаула

25 февраля 2026, 13:30, ИА Амител

Максим Сабына / Фото: amic.ru

В среду, 25 февраля, состоялась сессия Первомайского районного Собрания депутатов по вопросу избрания главы района, сообщает правительство Алтайского края.

«Большинством голосов главой муниципального образования избран Максим Сабына. Избранный глава вступит в должность 25 марта», — говорится в сообщении.

Сабына с 8 сентября 2025 года назначен исполняющим обязанности главы Первомайского района. Ранее он возглавлял администрацию Центрального района Барнаула.

Напомним, бывшая глава Первомайского района Юлия Фролова обвиняется в организации фиктивного принятия работ на стадионе и причинении ущерба на 15 млн рублей.