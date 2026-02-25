Максим Сабына возглавил Первомайский район

Ранее он возглавлял администрацию Центрального района Барнаула

25 февраля 2026, 13:30, ИА Амител

Максим Сабына / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В среду, 25 февраля, состоялась сессия Первомайского районного Собрания депутатов по вопросу избрания главы района, сообщает правительство Алтайского края.

«Большинством голосов главой муниципального образования избран Максим Сабына. Избранный глава вступит в должность 25 марта», — говорится в сообщении.

Сабына с 8 сентября 2025 года назначен исполняющим обязанности главы Первомайского района. Ранее он возглавлял администрацию Центрального района Барнаула.

Напомним, бывшая глава Первомайского района Юлия Фролова обвиняется в организации фиктивного принятия работ на стадионе и причинении ущерба на 15 млн рублей.

Гость

13:39:06 25-02-2026

Правильное решение. Пора навести порядок в районе.

  -1 Нравится
Гость

14:47:50 25-02-2026

Гость (13:39:06 25-02-2026) Правильное решение. Пора навести порядок в районе.... А в Центральном навёл порядок?

Гость

15:38:36 25-02-2026

Гость (14:47:50 25-02-2026) А в Центральном навёл порядок?... В Центральном самые дорогие квартиры в Барнауле. Если бы там плохо жилось, народ бы не стремился в район. Может, не всё идеально, но лучше, чем в других частях города.

гость

21:03:42 25-02-2026

Гость (15:38:36 25-02-2026) В Центральном самые дорогие квартиры в Барнауле. Если бы ... Кто ВЫ человек?? Это сейчас серьезно было??)))) Чем вам восхитительно на Булыгина или Южном))) Впрочем, весна она такая.

Гость

11:01:31 26-02-2026

гость (21:03:42 25-02-2026) Кто ВЫ человек?? Это сейчас серьезно было??)))) Чем вам восх... На Булыгино у друзей дом в 2 этажа, ещё цокольный, гараж. газ, вода, всё есть, участок с зеленушкой и клубникой. Шикарный вид из окна на лес. Вроде вот он, город, а воздух совсем другой!

Гость

16:23:33 26-02-2026

Гость (11:01:31 26-02-2026) На Булыгино у друзей дом в 2 этажа, ещё цокольный, гараж. г... АлЕгарх прям! Еще и в цоколе поди рыбу разводит?

Элен без ребят

23:21:38 25-02-2026

Гость (15:38:36 25-02-2026) В Центральном самые дорогие квартиры в Барнауле. Если бы ... автор, пиши ещё! не хуже Зощенко выходит 😂

Гость

16:27:21 25-02-2026

Хлебный район))).

гость

21:06:17 25-02-2026

Гость (16:27:21 25-02-2026) Хлебный район))).... Согласен, пригород это вам не тьмутаракань, поэтому опасный, что-то главы там меняются часто)))

Гость

08:57:06 26-02-2026

Интересно, а первое дело о не целевом использовании бюджетных средств тоже будет связано с использованием служебного транспорта, когда Собыну из Барнаула до Новоалтайска будут катать с работы и на работу, как в свое время с главой Троицкого района получилось!?

