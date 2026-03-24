Налоги заставляют экспортеров продавать валюту — это пока что поддерживает рубль

24 марта 2026, 13:45, ИА Амител

Формирование устойчивого долгосрочного тренда на ослабление рубля пока преждевременно, к концу весны доллар может достичь максимального значения в 94 рубля, рассказала "Газете.ru" председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова.

«Ключевым фактором поддержки рубля в ближайшее время станет налоговый период. К концу марта — началу апреля российские экспортеры традиционно выводят на рынок значительные объемы валютной выручки для выполнения своих обязательств перед бюджетом. Этот приток иностранной валюты может существенно поддержать рубль и стабилизировать его курс», — отметила Епифанова.

Если текущие негативные факторы, такие как снижение ключевой ставки, прекращение плановых операций Минфина по продаже юаней и золота из резервов, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, продолжат оказывать давление на российскую валюту, то к концу весны курс доллара может колебаться в диапазоне 85–94 рублей, а евро — в коридоре 98–105 рублей. Этот прогноз учитывает дисбаланс спроса и предложения, а также влияние внешних рисков. Однако внутри этого периода возможны кратковременные периоды укрепления рубля.

«Минимальные значения курса, вероятно, будут наблюдаться в конце апреля, что связано с пиком налогового сезона. В этот период экспортеры массово выходят на валютный рынок для продажи своей выручки, создавая временный избыток предложения и способствуя снижению курса. Такое укрепление обычно носит краткосрочный характер», — подчеркнула эксперт.

После завершения налоговых выплат баланс сил на валютном рынке может измениться в пользу покупателей валюты, и курс доллара, скорее всего, вернется в диапазон 80–82 рублей, а евро — 94–96 рублей, заключила Епифанова.