"Машина всмятку". Жесткое ДТП произошло на Змеиногорском тракте

12 октября 2025, 10:30, ИА Амител

На Змеиногорском тракте в Барнауле произошла серьезная авария. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

На опубликованных кадрах видно, что у легковушки полностью разрушена передняя часть кузова. У внедорожника повреждения менее значительные – пострадал задний бампер.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб.