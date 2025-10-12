"Машина всмятку". Жесткое ДТП произошло на Змеиногорском тракте
12 октября 2025, 10:30, ИА Амител
На Змеиногорском тракте в Барнауле произошла серьезная авария. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.
На опубликованных кадрах видно, что у легковушки полностью разрушена передняя часть кузова. У внедорожника повреждения менее значительные – пострадал задний бампер.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб.
слепой? там был светофор! кругом знаки, разметка... СЛЕПОЙ?! или пьяный?