В Барнауле неизвестный ночью устроил жесткое ДТП на шоссе Ленточный Бор и скрылся

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего

10 октября 2025, 11:40, ИА Амител

В Барнауле в пятницу в 00:01 ночи, 10 октября, на шоссе Ленточный Бор, в районе дома № 2, произошло ДТП. Неизвестный водитель, управляя неустановленной машиной, допустил столкновение с автомобилем BMW и скрылся с места происшествия.

«В результате ДТП никто не пострадал. Назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе скрывшийся участник ДТП», – рассказали в алтайском МВД.

