В Барнауле неизвестный ночью устроил жесткое ДТП на шоссе Ленточный Бор и скрылся
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего
10 октября 2025, 11:40, ИА Амител
В Барнауле в пятницу в 00:01 ночи, 10 октября, на шоссе Ленточный Бор, в районе дома № 2, произошло ДТП. Неизвестный водитель, управляя неустановленной машиной, допустил столкновение с автомобилем BMW и скрылся с места происшествия.
«В результате ДТП никто не пострадал. Назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе скрывшийся участник ДТП», – рассказали в алтайском МВД.
Ранее в Алтайском крае водитель без прав вылетел на встречку и врезался в машину с пьяным водителем.
12:03:46 10-10-2025
ДТП конечно произошло, но главным образом не с BMW, а больше скорее всего с неустановленной машиной.
12:38:09 10-10-2025
Ну и где эти бездельники опять?
12:44:38 10-10-2025
Гость (12:38:09 10-10-2025) Ну и где эти бездельники опять?... Ищут. Там камеры есть. Две точно
15:28:07 11-10-2025
Гость (12:44:38 10-10-2025) Ищут. Там камеры есть. Две точно... Видимо особо одаренные считают что найти скрывшегося водителя дело десяти минут. А сам он и за пять справился бы.
14:18:58 10-10-2025
уже есть отклик от 5 машин с видео-регистраторов и на дороге есть 2 фикс-камеры, день- и будет уже сидеть в кпз, тк практически установлен
18:31:42 10-10-2025
Гость (14:18:58 10-10-2025) уже есть отклик от 5 машин с видео-регистраторов и на дороге... Я в 23:57 со стороны со стороны Южного через кольцо проехал в сторону телецентра. Этот видос не нужен? Виновник не мог в это время в этом месте засветиться?
00:28:06 11-10-2025
Гость (18:31:42 10-10-2025) Я в 23:57 со стороны со стороны Южного через кольцо проехал ... обратитесь в полицию, пожалуйста
18:41:43 10-10-2025
Если бы не BMW, а какой-нибудь жигуленок, то никто не стал бы заморачиваться. А то прямо событие! Все на ушах! Ищут видео со всего города!
00:28:34 11-10-2025
Гость (18:41:43 10-10-2025) Если бы не BMW, а какой-нибудь жигуленок, то никто не стал б... бессовестный ты человек. тебе того же