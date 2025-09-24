НОВОСТИОбщество

Массовое отключение электричества произошло в трех районах Барнаула

В администрации Барнаула отметили, что причины аварии устанавливаются

24 сентября 2025, 21:51, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru
Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

В Барнауле зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, затрагивающее Железнодорожный, Индустриальный и частично Ленинский районы города.

Без света остались улицы Советской Армии, Телефонная, Горно-Алтайская. Нам также сообщили, что электричества не было на улице Энтузиастов, Христенко, а также в микрорайоне Докучаево. "В курсе 22" пишет об отсутствии энергии в микрорайоне Урожайный и квартале "Невский". 

Как сообщили "Толку" в администрации Барнаула, причины аварии устанавливаются. Информация о масштабах и сроках восстановления энергоснабжения будет предоставлена дополнительно. На текущий момент известно, что отключения не затронули нагорную часть города.

Барнаул отключения

Комментарии 6

Avatar Picture
Местный

21:53:47 24-09-2025

Ни света ни сотовой связи (мегафон) ни воды докучаево. Аж жутко стало

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:02:31 24-09-2025

Местный (21:53:47 24-09-2025) Ни света ни сотовой связи (мегафон) ни воды докучаево. Аж жу... И воды нет

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:22:10 24-09-2025

Местный (21:53:47 24-09-2025) Ни света ни сотовой связи (мегафон) ни воды докучаево. Аж жу... Это всё означает, что вы ещё не в полной безопасности, но для этого всё делается не переживайте

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:57 25-09-2025

Местный (21:53:47 24-09-2025) Ни света ни сотовой связи (мегафон) ни воды докучаево. Аж жу...
а как умудрились это написать если ничего нет?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:16 24-09-2025

Какой цифровой рубль? Если нет электричества и интернета.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:44:56 24-09-2025

А как прифронтовые города и деревни безо всего и с неба еще сыпиться

  Нравится
Ответить
