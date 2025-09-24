Массовое отключение электричества произошло в трех районах Барнаула

В администрации Барнаула отметили, что причины аварии устанавливаются

24 сентября 2025, 21:51, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

В Барнауле зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, затрагивающее Железнодорожный, Индустриальный и частично Ленинский районы города.

Без света остались улицы Советской Армии, Телефонная, Горно-Алтайская. Нам также сообщили, что электричества не было на улице Энтузиастов, Христенко, а также в микрорайоне Докучаево. "В курсе 22" пишет об отсутствии энергии в микрорайоне Урожайный и квартале "Невский".

Как сообщили "Толку" в администрации Барнаула, причины аварии устанавливаются. Информация о масштабах и сроках восстановления энергоснабжения будет предоставлена дополнительно. На текущий момент известно, что отключения не затронули нагорную часть города.