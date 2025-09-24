Массовое отключение электричества произошло в трех районах Барнаула
В администрации Барнаула отметили, что причины аварии устанавливаются
24 сентября 2025, 21:51, ИА Амител
В Барнауле зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, затрагивающее Железнодорожный, Индустриальный и частично Ленинский районы города.
Без света остались улицы Советской Армии, Телефонная, Горно-Алтайская. Нам также сообщили, что электричества не было на улице Энтузиастов, Христенко, а также в микрорайоне Докучаево. "В курсе 22" пишет об отсутствии энергии в микрорайоне Урожайный и квартале "Невский".
Как сообщили "Толку" в администрации Барнаула, причины аварии устанавливаются. Информация о масштабах и сроках восстановления энергоснабжения будет предоставлена дополнительно. На текущий момент известно, что отключения не затронули нагорную часть города.
21:53:47 24-09-2025
Ни света ни сотовой связи (мегафон) ни воды докучаево. Аж жутко стало
22:02:31 24-09-2025
Местный (21:53:47 24-09-2025) Ни света ни сотовой связи (мегафон) ни воды докучаево. Аж жу... И воды нет
22:22:10 24-09-2025
Местный (21:53:47 24-09-2025) Ни света ни сотовой связи (мегафон) ни воды докучаево. Аж жу... Это всё означает, что вы ещё не в полной безопасности, но для этого всё делается не переживайте
09:04:57 25-09-2025
Местный (21:53:47 24-09-2025) Ни света ни сотовой связи (мегафон) ни воды докучаево. Аж жу...
а как умудрились это написать если ничего нет?
22:32:16 24-09-2025
Какой цифровой рубль? Если нет электричества и интернета.
22:44:56 24-09-2025
А как прифронтовые города и деревни безо всего и с неба еще сыпиться