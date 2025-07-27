Массовую гибель пчел расследуют в 11 районах Алтайского края

Россельхознадзор уже вынес предостережения полеводам, которые должным образом не уведомили население о химических обработках

27 июля 2025, 17:25, ИА Амител

Пчела / Фото: unsplash.com / Ankith Choudhary

За лето 2025 года пчеловоды из 11 районов Алтайского края обратились в Россельхознадзор с жалобами на мор насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Предостережения уже вынесли полеводам Солтонского, Смоленского, Топчихинского, Баевского, Каменского и Кытмановского районов. Они нарушили регламент оповещения населения перед обработками полей. Кроме того, требования выдали пчеловодам Усть-Калманского и Кытмановского районов. Они обязаны провести обработку пчел от болезней и оформить паспорта пасек.

По результатам проведенных исследований в пробах рапса из Смоленского, Топчихинского и Ребрихинского районов нашли остаточное количество альфа-циперметрина и фипронила. Последним при химической обработке рапса пользоваться запрещено.

Специалисты продолжают проводить проверки.