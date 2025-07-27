Массовую гибель пчел расследуют в 11 районах Алтайского края
Россельхознадзор уже вынес предостережения полеводам, которые должным образом не уведомили население о химических обработках
27 июля 2025, 17:25, ИА Амител
За лето 2025 года пчеловоды из 11 районов Алтайского края обратились в Россельхознадзор с жалобами на мор насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Предостережения уже вынесли полеводам Солтонского, Смоленского, Топчихинского, Баевского, Каменского и Кытмановского районов. Они нарушили регламент оповещения населения перед обработками полей. Кроме того, требования выдали пчеловодам Усть-Калманского и Кытмановского районов. Они обязаны провести обработку пчел от болезней и оформить паспорта пасек.
По результатам проведенных исследований в пробах рапса из Смоленского, Топчихинского и Ребрихинского районов нашли остаточное количество альфа-циперметрина и фипронила. Последним при химической обработке рапса пользоваться запрещено.
Специалисты продолжают проводить проверки.
«Выявленные нарушения являются основанием для принятия мер реагирования, вплоть до инициирования в прокуратуре проведения внеплановых выездных проверок, привлечения к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ ("Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами"), а также служат доказательной базой при обращении в суд пострадавшей стороной с иском о возмещении ущерба», – отметили в Россельхознадзоре.
17:54:38 27-07-2025
Тут на днях одна говорилка трибунная предлагала карать тех кто критикует импортозамещателей.
Представляете какой отравой фермера нас травят, что пчёлы дохнут.
И всё это чтобы пенсии русским не платить
20:07:23 27-07-2025
Каждый год одно и тоже(((Неужели ли то, чем славится Алтайский край может скоро исчезнуть?
КТО -НИБУДЬ ОТВЕТИТ ЗА МАССОВУЮ ГИБЕЛЬ ПЧЕЛ?
22:42:40 27-07-2025
Доимпортозамещались, в Сибири картошки своей не стало
С Египта ,Краснодара ,Чуркистана везут...
06:43:02 28-07-2025
«Пестицидное регулирование — это элемент национальной продовольственной стратегии и безопасности, фактор здоровья миллионов граждан и сохранения биоразнообразия природной среды, обязательное условие конкурентоспособности отечественного АПК».
08:43:59 28-07-2025
за такое надо землю отбирать,а виновников судить по статье за тяжкий вред и покушение на убийство! вот только руки коротки у надзорных,"хозяева"или в маскве,или в оффшоре,им плевать,что тут снами будет.
14:10:22 28-07-2025
Отсутствие планов полётов пчёл и журнала инструктажа пчёл перед вылетом являются основными причинами невозврата пчёл в места постоянной дислокации.
16:11:41 28-07-2025
Россельхознадзор уже вынес предостережения полеводам, которые должным образом не уведомили население о химических обработках.
Пока будут выносить только предостережения - пчел и дальше будут травить. Даже на минимальные штрафы они готовы раскошелиться. Необходимо применение более суровых мер (а они есть у Россельхознадзора) - вплоть до уголовных статей за повторное нарушение. Пчелы это лакмусовая бумажка - а по настоящему это травят жителей Алтая.