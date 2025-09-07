Мать в Челябинске оставила детей с опасной собакой, пока встречалась с любовником

Вернувшись, она обнаружила малышей окровавленными, с глубокими ранами от укусов

07 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Челябинске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери, оставившей своих малолетних детей наедине со стаффордширским терьером, пока она проводила время в автомобиле с любовником. Инцидент произошел еще в феврале, но широкую огласку получил только сейчас, пишет Telegram-канал Baza.

Женщина оставила трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь в квартире своей подруги, где находилась собака. Вернувшись, она обнаружила детей окровавленными, с глубокими ранами от укусов. Несмотря на серьезность травм, мать не вызвала скорую помощь и не доставила детей в больницу. Впоследствии она даже защищала хозяйку собаки, утверждавшую, что питомец "просто очень активный".

«Ситуация стала известна лишь после того, как воспитатель в детском саду заметила на теле мальчика следы укусов и ссадины. Однако заведующая детсадом проигнорировала сигнал, предложив "подождать следующего случая". Отец детей, узнав о произошедшем, подал заявление в полицию. Он утверждает, что его бывшая супруга систематически употребляет алкоголь и не обеспечивает должный уход за детьми. Ранее младшего сына уже изымали из семьи на десять дней из-за подобных проблем», – пишет Baza.

Следствие квалифицировало действия матери по статье 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Расследование продолжается.