На Алтае осудили мать, которая несколько месяцев издевалась над младенцем
Женщина руководствовалась ненавистью к сожителю
24 августа 2025, 10:00, ИА Амител
Суд признал молодую мать в Республике Алтай виновной в систематическом истязании и ненадлежащем воспитании собственного ребенка 2024 года рождения, сообщает пресс-служба районного суда.
В период с декабря 2024 по март 2025 года женщина, руководствуясь личной неприязнью к сожителю и его матери, совершала в отношении младенца насильственные действия: кусала его за различные части тела, причиняя физическую боль и психические страдания.
«Факт жестокого обращения был обнаружен отцом и бабушкой ребенка, которые заметили следы повреждений на теле малыша и ограничили его контакты с матерью. Когда женщина попыталась через правоохранительные органы восстановить свои родительские права, в ходе проверки были подтверждены все эпизоды насилия», – пишут в пресс-службе.
В суде подсудимая полностью признала свою вину. С учетом этого обстоятельства, а также характера преступления и смягчающих факторов суд назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Ляпнул что то не подумавши - от 7 до 20 лет. Истязал младенца, буквально пытал в течении года - 3 года условно, т.е. просто пожурили....Хорошо, у нас дети защищены, ничего не скажешь. Медаль ей еще надо выдать какую ни будь, чего мелочиться то