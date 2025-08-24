На Алтае осудили мать, которая несколько месяцев издевалась над младенцем

Женщина руководствовалась ненавистью к сожителю

24 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Суд признал молодую мать в Республике Алтай виновной в систематическом истязании и ненадлежащем воспитании собственного ребенка 2024 года рождения, сообщает пресс-служба районного суда.

В период с декабря 2024 по март 2025 года женщина, руководствуясь личной неприязнью к сожителю и его матери, совершала в отношении младенца насильственные действия: кусала его за различные части тела, причиняя физическую боль и психические страдания.

«Факт жестокого обращения был обнаружен отцом и бабушкой ребенка, которые заметили следы повреждений на теле малыша и ограничили его контакты с матерью. Когда женщина попыталась через правоохранительные органы восстановить свои родительские права, в ходе проверки были подтверждены все эпизоды насилия», – пишут в пресс-службе.

В суде подсудимая полностью признала свою вину. С учетом этого обстоятельства, а также характера преступления и смягчающих факторов суд назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.