Валентина Матвиенко предложила создать в России сеть мужских консультаций
По ее словам, такие кабинеты уже работают в Москве и некоторых регионах
12 сентября 2025, 09:00, ИА Амител
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России сеть мужских консультаций по аналогии с женскими для контроля репродуктивного здоровья мужчин, сообщает ТАСС.
Она отметила, что мужчины не пойдут в учреждения с вывеской "Женская консультация", поэтому необходимы специализированные кабинеты с отдельными входами. По словам Матвиенко, такие кабинеты уже работают в Москве и некоторых регионах, но требуется системное расширение сети.
«Депутат подчеркнула, что своевременная диагностика репродуктивного здоровья обоих партнеров может предотвратить семейные кризисы. Инициатива прозвучала на фоне данных ВЦИОМ о "демографической осени" в России и необходимости мер для повышения рождаемости», – пишет издание.
Матвиенко также упомянула о работе "демографического спецназа" в правительстве, направленного на восстановление традиционных семейных ценностей.
09:06:29 12-09-2025
у дома крыша уезжает, а она обои и плитку предлагает выбирать
09:08:01 12-09-2025
у нас по соседству в гараже есть - собираются, шоркаются с мотоцыклами своими, жрут пиво, смотрят фудбол или просто общаются... тихо-мирно... про репродукцию не скажу, бап в гараж не водят.
так задумано?
09:14:34 12-09-2025
Musik (09:08:01 12-09-2025) у нас по соседству в гараже есть - собираются, шоркаются с м... им баб туда надо водить тогда да
09:15:28 12-09-2025
Musik (09:08:01 12-09-2025) у нас по соседству в гараже есть - собираются, шоркаются с м...
фуДбол баП мотоцЫкл
А с мигрантов экзамер по русскому требуем!
09:22:13 12-09-2025
Гость (09:15:28 12-09-2025) фуДбол баП мотоцЫклА с мигрантов экзам... "экзамер"? это новый сорт наркошы такой штоле?
09:10:02 12-09-2025
Ее давно уже пора в Кисловодск на ПМЖ поместить, путь подлечиться.
10:21:32 12-09-2025
Гость (09:10:02 12-09-2025) Ее давно уже пора в Кисловодск на ПМЖ поместить, путь подлеч... Дак она из Шепетовки
10:56:43 12-09-2025
ВВЖириновский по теме:
— Каждой одинокой женщине — по мужчине. Каждому мужчине — по дешевой бутылке водки.
— Мать, она не может много чему научить сына. Потому что она сама не была мальчиком.
13:36:39 12-09-2025
Всегда удивляла и настораживала активность депутатов и сенаторов в направлениях за пределами компетенций.
Откуда ноги растут?
23:43:56 12-09-2025
в каждом репродуктивном центре любой акушер-гинеколог перед зачатием обследует ОБОИХ партнеров в браке и отца будущего и мать!! зачем плодить какие-то центры то??? Она похоже не в курсе как работают репродуктивные центры и в том числе женские консультации (так же и работают с половым постоянным партнером !) анализы, пролечивание, стимулирование и потом вынашивание. при 1-2 замерших или бесплодном браке после лечения года 3 -4 длящегося - уходят успешно в беременность!