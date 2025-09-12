По ее словам, такие кабинеты уже работают в Москве и некоторых регионах

12 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России сеть мужских консультаций по аналогии с женскими для контроля репродуктивного здоровья мужчин, сообщает ТАСС.

Она отметила, что мужчины не пойдут в учреждения с вывеской "Женская консультация", поэтому необходимы специализированные кабинеты с отдельными входами. По словам Матвиенко, такие кабинеты уже работают в Москве и некоторых регионах, но требуется системное расширение сети.

«Депутат подчеркнула, что своевременная диагностика репродуктивного здоровья обоих партнеров может предотвратить семейные кризисы. Инициатива прозвучала на фоне данных ВЦИОМ о "демографической осени" в России и необходимости мер для повышения рождаемости», – пишет издание.

Матвиенко также упомянула о работе "демографического спецназа" в правительстве, направленного на восстановление традиционных семейных ценностей.