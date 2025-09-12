НОВОСТИОбщество

Валентина Матвиенко предложила создать в России сеть мужских консультаций

По ее словам, такие кабинеты уже работают в Москве и некоторых регионах

12 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru
Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России сеть мужских консультаций по аналогии с женскими для контроля репродуктивного здоровья мужчин, сообщает ТАСС.

Она отметила, что мужчины не пойдут в учреждения с вывеской "Женская консультация", поэтому необходимы специализированные кабинеты с отдельными входами. По словам Матвиенко, такие кабинеты уже работают в Москве и некоторых регионах, но требуется системное расширение сети.

«Депутат подчеркнула, что своевременная диагностика репродуктивного здоровья обоих партнеров может предотвратить семейные кризисы. Инициатива прозвучала на фоне данных ВЦИОМ о "демографической осени" в России и необходимости мер для повышения рождаемости», – пишет издание.

Матвиенко также упомянула о работе "демографического спецназа" в правительстве, направленного на восстановление традиционных семейных ценностей.

депутаты инициативы Демография

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:06:29 12-09-2025

у дома крыша уезжает, а она обои и плитку предлагает выбирать

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:08:01 12-09-2025

у нас по соседству в гараже есть - собираются, шоркаются с мотоцыклами своими, жрут пиво, смотрят фудбол или просто общаются... тихо-мирно... про репродукцию не скажу, бап в гараж не водят.
так задумано?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:34 12-09-2025

Musik (09:08:01 12-09-2025) у нас по соседству в гараже есть - собираются, шоркаются с м... им баб туда надо водить тогда да

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:28 12-09-2025

Musik (09:08:01 12-09-2025) у нас по соседству в гараже есть - собираются, шоркаются с м...

фуДбол баП мотоцЫкл

А с мигрантов экзамер по русскому требуем!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:22:13 12-09-2025

Гость (09:15:28 12-09-2025) фуДбол баП мотоцЫклА с мигрантов экзам... "экзамер"? это новый сорт наркошы такой штоле?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:02 12-09-2025

Ее давно уже пора в Кисловодск на ПМЖ поместить, путь подлечиться.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:32 12-09-2025

Гость (09:10:02 12-09-2025) Ее давно уже пора в Кисловодск на ПМЖ поместить, путь подлеч... Дак она из Шепетовки

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:56:43 12-09-2025

ВВЖириновский по теме:
— Каждой одинокой женщине — по мужчине. Каждому мужчине — по дешевой бутылке водки.
— Мать, она не может много чему научить сына. Потому что она сама не была мальчиком.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:39 12-09-2025

Всегда удивляла и настораживала активность депутатов и сенаторов в направлениях за пределами компетенций.
Откуда ноги растут?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:56 12-09-2025

в каждом репродуктивном центре любой акушер-гинеколог перед зачатием обследует ОБОИХ партнеров в браке и отца будущего и мать!! зачем плодить какие-то центры то??? Она похоже не в курсе как работают репродуктивные центры и в том числе женские консультации (так же и работают с половым постоянным партнером !) анализы, пролечивание, стимулирование и потом вынашивание. при 1-2 замерших или бесплодном браке после лечения года 3 -4 длящегося - уходят успешно в беременность!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров