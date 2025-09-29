МЧС предупредило о проверке систем оповещения по всей России 1 октября

Мероприятие направлено на проверку работоспособности комплексной системы оповещения

29 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Громкоговоритель / Фото: МЧС России

1 октября по всей России будет проведена плановая проверка систем оповещения населения, сообщает МЧС России.

В ходе мероприятия будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители, а также произойдет временное прерывание эфира телевизионных и радиоканалов для трансляции тестового сигнала.

Мероприятие направлено на проверку работоспособности комплексной системы оповещения, которая используется для своевременного оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве подчеркивают, что проверка является плановой и проводится регулярно.