МЧС: при взрыве на заводе "Эластик" в Рязанской области погибли 23 человека

Тела еще двух человек достали из-под обломков

18 августа 2025, 20:10, ИА Амител

Спасатели работают на заводе "Эластик" / Кадр из видео в Telegram-канале МЧС России

Тела еще двух погибших вытащили из-под завалов завода "Эластик" в Рязанской области, где произошел взрыв. Как сообщает пресс-служба МЧС России, количество погибших выросло до 23 человек.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента достигло 154 человек. Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются на трех основных участках на общей площади три тысячи квадратных метров. Кинологи обследовали 100% помещений и обнаружили раненых.

Напомним, "Эластик", согласно данным ЕГРЮЛ, специализировался на производстве оружия и боеприпасов. 15 августа там прогремел взрыв. Региональные власти оперативно отреагировали на ЧП. Был создан специальный оперативный штаб по ликвидации последствий. На место происшествия выехал губернатор Рязанской области Павел Малков.