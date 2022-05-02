Билл Гейтс не исключил возможности появления более заразного штамма коронавируса

Бизнесмен и филантроп Билл Гейтс заявил о возможности появления более смертельного варианта коронавируса. Его слова передаёт The Financial Times.

По мнению Гейтса, нынешняя пандемия может стать плацдармом для появления более фатального варианта коронавируса. Он отметил, что не хочет быть «голосом обречённости», но исключать такую вероятность нельзя.

В связи с этим Билл Гейтс призвал создать международную группу экспертов, которая будет заниматься изучением и борьбой с различными болезнями.

Гейтс добавил, что на финансирование такой группы потребуются большие деньги, а также выразил сомнение в том, что сейчас создание команды врачей возможно.

Ранее врач-инфекционист предупредил о возможном росте числа заражённых в России после праздников.