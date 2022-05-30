Более 1000 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае за неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадал 1071 житель Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники края с жалобами на укусы обратились 4474 человека из 68 районов, в том числе 1402 ребёнка в возрасте до 14 лет. В Барнауле зарегистрировали 1552 человека, пострадавших от присасывания, из них — 274 ребёнка.

С подозрением на клещевой энцефалит на стационарном лечении находятся шесть взрослых жителей региона.

«В настоящее время наблюдается интенсивный рост численности и активности клещей, в связи с чем специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют воздержаться от выездов на природу», — говорится в сообщении.