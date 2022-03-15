Заболеваемость ковидом на Алтае снизилась почти до 600 случаев в сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 602 новых случая COVID-19 — на 89 меньше, чем днём ранее, когда заболел 691 человек.

В Барнауле выявлено 136 инфицированных, в Бийске — 27, в Рубцовске — 19. С начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 254 793 заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 235 446 человек, 9779 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 735 жителей, скончались 14 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 1703 пациента с коронавирусом и 153 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 364 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 2455 коек свободны 599.